معبد دندرة يستعد لاستقبال الزوار وسائحين أوكرانيين في أول يوم عمل

استقبل معبد دندرة بمركز قنا، سائحين فقط في أول عمل بعد غلق دامت حوالي 5 أشهر.

وقال عبد الحكيم الصغير، مدير معبد دندرة، إن المعبد يقع ضمن المناطق الأثرية التي جرى افتتاحها اليوم أمام الزوار من السائحين والمصريين بعد 5 أشهر من الغلق.

وأضاف أن المعبد استقبل اليوم، سائحين أوكرانيين أتوا على متن حافلة خاصة من مدينة الأقصر، وسط إجراءات أمنية مشددة.

وتابع أن المعبد استعد لاستقبال أي أعداد من السائحين خلال الفترة المقبلة، وخاصة في الموسم الشتوي.