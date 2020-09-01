تجديد حبس 4 متهمين بقتل سائق "توك توك" بغرض السرقة في الخانكة

قرر قاضي المعارضات بمحكمة الخانكة، اليوم، تجديد حبس 4 متهمين بقتل سائق "توك توك" بغرض سرقة المركبة الخاصة به، وإضرام النار في جثة المجني عليه لإخفاء معالم الجريمة، لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات، وذلك للمرة الثانية.

وأثناء تحقيقاتها مع المتهمين "أحمد ى."، و"مصطفى س."، و"عمرو أ."، و"طه أ."، في واقعة اتهامهم بقتل "أحمد م."، سائق "توك توك"، من الخصوص، أمرت نيابة الخانكة باستعجال تقرير الطبيب الشرعي بعد تشريح جثة المجنى عليه، واستعجال تحريات المباحث بشأن الواقعة، لسرعة إحالة المتهمين إلى المحاكمة.

وكانت منطقة "عرب العليقات" بالخانكة قد شهدت حادثاً مأساوياً، حيث تخلص 4 سائقين "توك توك" من زميلهم، لسرقة مركبته، وقاموا بإشعال النار في جثته، لإخفاء معالم الجريمة، وتم القبض على المتهمين، والتحفظ على الجثة، وتحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة، التي تولت التحقيق.