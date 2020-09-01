أخذ كل جرعات التطعيم حتى 6 سنوات شرطا لاستمرار مساعدات "تكافل"

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي على موقعها الرسمي، أن برنامـج تكافل وكرامـة هو برنامج التحويلات النقدية المشروطة الذي أطلقـته الوزارة تحت مظلة تطوير شبكات الأمان الاجتماعي.

وحددت الوزارة عدة شروط لاستمرارمساعدة برنامج الدعم النقدي تكافل، خلال مدة الاستحقاق كالتالي:

- حضور أبناء الأسر المستفيدة من "تكافل" للتعليم بنسبة حضور لا تقل عن 80% شهريا.

- حضور الأم لثلاث جلسات توعية صحية بحد أدني لمتابعة برامج الصحة الأولية والنمو ومتابعة الحمل.

- إعطاء الأطفال كل جرعات برامج التطعيمات على مدار كل المراحل العمرية حتى 6 سنوات.

وحددت التضامن معايير القبول بالبرنامج كالتالي:

1- استيفاء كل بيانات التقدم للبرنامج بتفاصيل الاستمارة الدالة على الحالة الاجتماعية للأسرة.

2- أن تكون حالة الأسر أو الأفراد المتقدمة تحت خط الفقر بناء على المعادلة الإحصائية المقررة.

3- عدم التحصل علي أي دخل شهري ثابت أو تقاضي أي معاش تأميني أو مساعدة ضمان جتماعي شهرية.

ومن جانبها قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن برامج الحماية الاجتماعية التي تنفذها الوزارة، تنطلق من أرضية دستورية اقرها دستور 2014 وعززتها رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي في دعم الفئات الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية، وعلى رأسهم محدودو الدخل وغير القادرين على العمل والأشخاص ذوو الإعاقة وكبار السن وتقوم على منهج الفقر متعدد الأبعاد والذي يسعى لتحسين كل مناحي الحياة وليس فقط تقديم دعم نقدي ومستندا على مدخل تنموي في عمليات الاستهداف.