منها ملكية سيارة.. تعرف عل موانع صرف الدعم النقدي "تكافل وكرامة"

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن برنامج تكافل وكرامة يستفيد منه أكثر من 3.2 مليون أسرة إلى جانب 400 ألف أسرة مستفيدة من برنامج الضمان الاجتماعي، مشيرة إلى أنه سيتم دمجهم في تكافل وكرامة مع صدور قانون الدعم الموحد ليصبح عدد المستفيدين من تكافل وكرامة 3.6 مليون أسرة تضم أكثر من 15 مليون فرد.

وأضافت التضامن، أن عدد مستفيدي الدعم النقدى "تكافل" بلغ 2 مليونا و17 ألفا و889 أسرة فى أغسطس الجاري، فيما سجل الدعم النقدي "كرامة" مليونا و185 ألفا و721 أسرة.

وحددت وزارة التضامن موانع صرف الدعم النقدى "تكافل وكرامة" كالتالى:

ـ ملكية أرض زراعية "نصف فدان فأكثر"

ـ إيجار أرض زراعية "فدان فأكثر"

ـ ملكية عقار أو أكثر بخلاف السكن

ـ ملكية محل تجاري أو أكثر "مسجلة أو غير مسجلة"

ـ ملكية رؤوس مواشى للتجارة "ثلاثة أو أكثر"

ـ العمل بأجر منتظم فى القطاع الخاص أو العام أو الحكومى "باشتراك تأميني"

ـ العمل بأجر منتظم فى القطاع الخاص أو العام أو الحكومى "بدون اشتراك تأمينى" بدخل شهرى يعادل 1600 جنيه للأسرة الواحده المكونة من أربعة أفراد.

ـ امتلاك أو الشراكة فى مشروعات خاصة .

ـ الحصول على معاش كمستفيد بقيمة 500 جنيه أو أكثر

ـ السفر خارج البلاد بغرض العمل "قبل أو بعد القبول بالبرنامج"

ـ ملكية سيارات أو جرارات أو توك توك أو أية مركبة

ـ مصروفات مدرسية أكثر من 3000 جنيه للطفل الواحد سنويا

ـ امتلاك معدات ثقيلة مثل "لودر، ماكينة طحين، خلاط بناء"

ـ تلقى دعم من جمعيات أهلية بشكل منتظم بقيمة 400 جنيه شهرياً.

ـ عدم الاستدلال على الأسرة فى نطاق الوحدة الاجتماعية "تجميد لحين التحقق".

ـ مرور ثلاثة أشهر على خروج عائل الأسرة من السجن "تجميد لحين التحقق".