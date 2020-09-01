أولويات الحكومة التونسية المقترحة برئاسة المشيشي: حماية الفئات الهشة

أعلن رئيس الحكومة المكلف هشام المشيشي في افتتاح جلسة منح الثقة بمجلس نواب الشعب، اليوم الثلاثاء، أن حكومته ستعمل على الانجاز ضمن مقاربة خصوصية تعطي الأولوية للمواطن، وبحث حلول غير تقليدية ومبتكرة بالاعتماد على الإمكانيات الذاتية المتاحة.

وتستعرض "الوطن"، الأولويات الخمس التي ستعمل عليها حكومة المشيشي حال التصويت لصالحها بثقة البرلمان التونسي.

- إيقاف نزيف المالية العمومية واستعادة العمل في الطاقة والمناجم وغيرها من القطاعات واعتماد سياسة دامجة للجهات.

- تمويل الميزانية وتعبئة الموارد بتعزيز التنسيق بين المركز الوطني والحكومة.

- إحكام التصرف في النفقات وإعادة هيكلة القطاع العمومي، عبر دعم تنفيذ برنامج إصلاح الإدارة، وتكريس خيار الرقمنة والعناية بالعنصر البشري.

- المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن ممن خلال مزيد توجيه الدعم لمستحقيه وترشيدها مع انطلاق تنفيذ المشروع الإصلاح الجذري، والتصدي لمزاهر الاحتكار والمضاربة وتدعيم دور كمجلس المنافسة.

- حماية الفئات الهشة من خلال التزام الدولة في الأزمة الصحي ومساندتها حتى نهاية جائحة كورونا، واعتبر مقاومة الفقر أولية وطنية وتحسين مؤشراته من خلال مقاربة تشاركية مع المجتمع المدني والالتزام بما اتخذته الحكومات السابقة بالخصوص.