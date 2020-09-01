الفنانة وعد تعود للأغنية المصرية في ألبوم "وعد 2020"

انتهت الفنانة السعودية، وعد، من تسجيل أغنيات ألبومها الجديد، "وعد 2020"؟، من إنتاج شركة روتانا، ومن المقرر طرحه خلال الأيام المقبلة على تطبيق ديزر وقناة الشركة باليوتيوب.

وأوضحت الفنانة السعودية لـ"الوطن"، بأن البومها الجديد سيتضمن أغنية مصرية جديدة، لتعود للغناء باللهجة المصرية بعد غياب عامين من آخر أغنية مصرية لها.

وأشارت "وعد" إلى أن ألبومها سيغلب عليه الغناء الخليجي، لكونه أول ألبوم غنائي لها بعد غياب ما يقرب من 10 سنوات.

وكانت المطربة السعودية، وعد، قد أعلنت عن إصابة ابنتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، شهر يوليو الماضى، عبر خاصية "الاستورى" بموقع "إنستجرام"، وطالبت جمهورها بالدعاء لها، وكتبت عبر "إنستجرام": "حبيبتى بنتى جالها كورونا، الله يرفع عنها ويشفيها ادعو لها، يا حبيبتى يا حسنا يا قطعة من قلبى استودعك الله، الله يرفع عنك ولا يضرك ويشفيكى قادر يا كريم".