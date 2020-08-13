فيديو.. رمضان عبدالرازق: النبي وعد تارك الجدال المذموم ببيت في الجنة

قال الشيخ رمضان عبدالرازق، الداعية الإسلامى، إن النبى محمد صلى الله عليه وسلم، وعد من يترك الكذب حتى ولو بالمزاح، والجدال حتى ولو صاحب الحق، ومن حسن خلقه، ببيت فى الجنة.

وتابع عبدالرازق، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "هناك جدال مذموم، ومن تجده يجادل من أجل الجدال وليس الوصول للحق، فأسلم وجهك لله، وأيضا حسن الخلق لها جزاء كبير فى الأخرة".

واستشهد الداعية الإسلامي بالحديث النبوي: "عن أَبي أُمَامَة الباهِليِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: أَنا زَعِيمٌ ببَيتٍ في ربَضِ الجنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ المِرَاءَ وَإِنْ كَانَ مُحِقًّا، وَببيتٍ في وَسَطِ الجنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الكَذِبَ وإِن كَانَ مازِحًا، وَببيتٍ في أعلَى الجَنَّةِ لِمَن حَسُنَ خُلُقُهُ".