مع عودة السياحة.. أسعار زيارة المتاحف والمواقع الأثرية بالأقصر وأسوان

بعد توقف دام لـ6 أشهر أعلنت وزارة السياحة والآثار استئناف السياحة الثقافية اعتبارًا من اليوم 1 سبتمبر الحالي مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي وضعتها الحكومية المصرية ضمن خطة التعايش مع فيروس كورونا المستجد.

وتستعرض "الوطن"، أسعار زيارة المتاحف والمواقع الأثرية بمدينتي الأقصر وأسوان للأجانب والمصريين وفقًا للموقع الرسمي لوزارة السياحة والآثار على النحو التالي:

أسعار زيارة المواقع والمتاحف الأثرية في الأقصر

- وادي الملوك: 240 جنيهًا للأجانب و120 جنيهًا للطالب الأجنبي، و30 جنيهًا للمصريين، و10 جنيهات للطلبة.

- مقبرة توت عنخ آمون: 300 جنيه للأجانب و150 جنيهًا للطالب الأجنبي، و40 جنيهًا للمصريين، و20 جنيهًا للطلبة.

- مقبرة رمسيس السادس: 100 جنيه للأجانب و50 جنيهًا للطالب الأجنبي، و20 جنيهًا للمصريين، و5 جنيهات للطلبة.

- وادي الملكات: 100 جنيه للأجانب و50 جنيهًا للطالب الأجنبي، و20 جنيهًا للمصريين، و5 جنيهات للطلبة.

- الدير البحري: 140 جنيهًا للأجانب و70 جنيهًا للطالب الأجنبي، و20 جنيهًا للمصريين، و5 جنيهات للطلاب.

- معبد الكرنك: 20 جنيهًا للمصريين و5 جنيهات للطلاب.

- المتحف المفتوح بالكرنك: 10 جنيهات للمصريين و5 جنيهات للطلاب.

التذكرة المجمعة (معبد الكرنك والمتحف المفتوح): 200 جنيه للأجانب و100 جنيه للطالب الأجنبي.

- معبد موت بالكرنك: 50 جنيهًا للأجانب و25 جنيهًا للطالب الأجنبي، و10 جنيهات للمصريين، و5 جنيهات للطلبة.

- معبد الأقصر: 160 جنيهًا للأجانب و80 جنيهًا للطالب الأجنبي، و20 جنيهًا للمصريين، و5 جنيهات للطلبة.

- مقبرة مننا ونخت: 60 جنيهًا للأجانب و30 جنيهًا للطالب الأجنبي، و10 جنيهات للمصريين، و5 جنيهات للطلبة.

- مقبرة نفرتاري: 1400 جنيه للأجانب والطلبة الأجانب، و600 جنيه للمصريين، و300 جنيه للطلبة.

- مقبرة سيتي الأول: 1000 جنيه للأجانب والطلبة الأجانب، و500 جنيه للمصريين، و250 جنيهًا للطلبة.

- مقبرة باباسا: 40 جنيهًا للأجانب و20 جنيهًا للطالب الأجنبي، و20 جنيهًا للمصريين، و5 جنيهات للطلبة.

- دير المدينة: 100 جنيه للأجانب و50 جنيهًا للطالب الأجنبي، و10 جنيهات للمصريين، و5 جنيهات للطلبة.

- معبد سيتي الأول: 60 جنيهًا للأجانب و30 جنيهًا للطالب الأجنبي، و10 جنيهات للمصريين، و5 جنيهات للطلبة.

- العساسيف: 60 جنيهًا للأجانب و30 جنيهًا للطالب الأجنبي، و10 جنيهات للمصريين و5 جنيهات للطلبة.

- مقبرة رعموزا: 60 جنيهًا للأجانب و30 جنيهًا للطالب الأجنبي، و10 جنيهات للمصريين، و5 جنيهات للطلبة.

- جبانة الشيخ عبد: 40 جنيهًا للأجانب و20 جنيهًا للطالب الأجنبي، و10 جنيهات للمصريين، و5 جنيهات للطلبة.

- معبد هابو: 100 جنيه للأجانب و50 جنيهًا للطالب الأجنبي، و10 جنيهات للمصريين، و5 جنيهات للطلبة.

- معبد الرمسيوم: 80 جنيهًا للأجانب و40 جنيهًا للطالب الأجنبي، و10 جنيهات للمصريين، و5 جنيهات للطلبة.

- مقبرة باشدو: 30 جنيهًا للأجانب و15 جنيهًا للطالب الأجنبي، و10 جنيهات للمصريين، و5 جنيهات للطلبة.

- مقبرة أي: 60 جنيهًا للأجانب و30 جنيهًا للطالب الأجنبي، و10 جنيهات للمصريين، و5 جنيهات للطلبة.

- مقابر الخوخة: 40 جنيهًا للأجانب و20 جنيهًا للطالب الأجنبي، و10 جنيهات للمصريين، و5 جنيهات للطلبة.

- مقبرة أوسرحات وخنسو: 40 جنيهًا للأجانب و20 جنيهًا للطالب الأجنبي، و10 جنيهات للمصريين، و5 جنيهات للطلبة.

- مقابر روي وشيروي: 40 جنيهًا للأجانب و20 جنيهًا للطالب الأجنبي، و10 جنيهات للمصريين، و5 جنيهات للطلبة.

- معبد مرنبتاح: 40 جنيهًا للأجانب و20 جنيهًا للطالب الأجنبي، و10 جنيهات للمصريين، و5 جنيهات للطلبة.

- بيت كارتر ونسخة مقبرة توت عنخ آمون: 80 جنيهًا للأجانب و40 جنيهًا للطالب الأجنبي، و10 جنيهات للمصريين، و5 جنيهات للطلبة.

- جبانة قرنة مرعي: 40 جنيهًا للأجانب و20 جنيهًا للطالب الأجنبي، و10 جنيهات للمصريين، و5 جنيهات للطلبة.

- معبد إيزيس ودير شلويط: 40 جنيهًا للأجانب و20 جنيهًا للطالب الأجنبي، و10 جنيهات للمصريين، و5 جنيهات للطلبة.

أسعار زيارة المواقع والمتاحف الأثرية في أسوان

- معبد أبوسمبل ومركز التوثيق: 240 جنيهًا للأجانب و120 جنيهًا للطالب الأجنبي، و10 جنيهات للمصريين، و5 جنيهات للطلبة.

- معبد فيلة: 180 جنيهًا للأجانب و90 جنيهًا للطالب الأجنبي، و20 جنيهًا للطلبة، و5 جنيهات للطلبة.

- كوم إمبو ومتحف التمساح: 140 جنيهًا للأجانب و70 جنيهًا للطالب الأجنبي، و20 جنيهًا للمصريين، و5 جنيهات للطلبة.

- معبد إدفو: 180 جنيهًا للأجانب و90 جنيهًا للطالب الأجنبي، و10 جنيهات للمصريين، و5 جنيهات للطلبة.

- المسلة الناقصة: 80 جنيهًا للأجانب و40 جنيهًا للطالب الأجنبي، و10 جنيهات للمصريين، و5 جنيهات للطلبة.

- وادي السبوع: 70 جنيهًا للأجانب و35 جنيهًا للطالب الأجنبي، و10 جنيهات للمصريين، و5 جنيهات للطلبة.

- عمدا: 70 جنيهًا للأجانب و35 جنيهًا للطالب الأجنبي، و10 جنيهات للمصريين، و5 جنيهات للطلبة.

- قبة الهواء: 60 جنيهًا للأجانب و30 جنيهًا للطالب الأجنبي، و10 جنيهات للمصريين، و5 جنيهات للطلبة.

- معبد كلابشة: 60 جنيهًا للأجانب و30 جنيهًا للطالب الأجنبي، و10 جنيهات للمصريين، و5 جنيهات للطلبة.

- النقوش الصخرية بجزيرة سهيل: 40 جنيهًا للأجانب و20 جنيهًا للطالب الأجنبي، و10 جنيهات للمصريين، و5 جنيهات للطلبة.

- الكاب: 60 جنيهًا للأجانب و30 جنيهًا للطالب الأجنبي، و10 جنيهات للمصريين، و5 جنيهات للطلبة.

- مقصورة حور محب - جبل السلسلة: 40 جنيهًا للأجانب و20 جنيهًا للطالب الأجنبي، و10 جنيهات للمصريين، و5 جنيهات للطلبة.

- معبد إيزيس: 60 جنيهًا للأجانب و30 جنيهًا للطالب الأجنبي، و10 جنيهات للمصريين، و5 جنيهات للطلبة.