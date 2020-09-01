أبرز محطات في تاريخ لبنان الكبير في ذكرى مئوية التأسيس

في الأول من سبتمبر عام 1920 أعلن الجنرال جورو دولة لبنان الكبير بعد إعادة ترسيم الحدود بين البلاد التي كانت خاضعة للحكم العثماني ومن بينها سوريا ومتصرفية جبل لبنان معلنا بيروت عاصمة لها.

وتمثل علم الدولة في دمج علمي فرنسا ولبنان معا، ووصفت الدولة الجديدة باسم لبنان الكبير على أساس إضافة البقاع وبعض القرى في عكار إلى المنطقة التي عرفت تاريخيا بمتصرفية جبل لبنان الذاتية الحكم والتابعة للامبراطورية العثمانية.

وفيما يلي أبرز المحطات في تاريخ لبنان الكبير، طبقا لقناة "فرانس 24"، الفرنسية.

- 1916: حددت اتفاقية سايكس بيكو تركة تقسيم السلطنة العثمانية بين فرنسا وبريطانيا في الشرق الأدنى.

- أبريل 1920: تقاسمت الدولتان في مؤتمر سان ريمو، بلاد الشام، فاتفقتا على وضع سوريا ولبنان تحت الانتداب الفرنسي والعراق وفلسطين تحت الانتداب الإنجليزي.

- شغل الجنرال هنري جورو منصب المندوب السامي للانتداب الفرنسي.

- أعلن في الأول من سبتمبر قيام "دولة لبنان الكبير" من قصر الصنوبر الذي لا يزال مقر إقامة السفير الفرنسي في بيروت.

- عام 1922: أقرت عصبة الأمم الانتدابين الفرنسي والبريطاني.

- 22 نوفمبر 1943: نال لبنان استقلاله.

- جاء الاستقلال بعد "الميثاق الوطني"، وهو اتفاق غير مكتوب بين رئيس الجمهورية بشارة الخوري ورئيس الحكومة رياض الصلح، وافق فيه المسيحيون على التخلي عن حماية الغرب لهم مقابل تخلي المسلمين عن المطالبة بالوحدة مع سوريا.

- 1968: أنشأ الفلسطينيون أولى قواعدهم العسكرية في جنوب لبنان على الحدود مع إسرائيل وسوريا بهدف الانطلاق منها لتنفيذ هجمات داخل إسرائيل.

- عام 1969: وقع لبنان "اتفاق القاهرة" الذي رعاه الرئيس الراحل عبد الناصر وشرع "الكفاح الفلسطيني المسلح" في لبنان.

- بعد مواجهات مسلحة دامية جرت في الأردن بين القوات الحكومية ومنظمة التحرير الفلسطينية في سبتمبر 1970 والتي عُرفت بـ"أيلول الأسود"، انتقل مقاتلو المنظمة بقيادة زعيمها ياسر عرفات إلى لبنان.

- عام 1973: أدت العمليات العسكرية التي شنها الفلسطينيون ضد إسرائيل والهجمات الإسرائيلية المضادة إلى تسميم العلاقات بين الفلسطينيين وجزء كبير من اللبنانيين.

- 13 أبريل 1975: اندلعت الحرب بين الأحزاب المسيحية والفصائل الفلسطينية وحلفائها من أحزاب يسارية ومسلمة لبنانية.

- عام 1976: دخلت القوات السورية لبنان لدعم القوات المسيحية، لكنها ما لبثت أن انقلبت إلى مواجهة مع هذه القوات.

- عام 1982: اجتاحت القوات الإسرائيلية لبنان وفرضت حصارا على بيروت الغربية ليغادر في أعقابه عرفات على رأس 11 ألف مقاتل فلسطيني لبنان.

- 23 أغسطس: انتخب بشير الجميل، قائد "القوات اللبنانية" المسيحية اليمينية آنذاك، رئيسا للجمهورية.

- اغتيل بشير الجميل بعد ثلاثة أسابيع بتفجير في بيروت.

- عام 1989: توصل النواب اللبنانيون إلى "اتفاق الطائف" وأرسى قواعد جديدة لتقاسم السلطة بين المسيحيين والمسلمين.

- انتهت الحرب رسميا في نهاية 1990 بعدما حصدت أكثر من 150 ألف قتيل و17 ألف مفقود.

- مايو 1991: وقعت الحكومتان اللبنانية والسورية اتفاقية الأخوة والتعاون والتنسيق.

- 14 فبراير 2005: اغتيل رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري في تفجير ضخم في وسط بيروت.

- 14 مارس 2005: تظاهر أكثر من مليون لبناني ضد الوصاية السورية.

- 26 أبريل: انسحب آخر جندي سوري من لبنان.

- بين 2005 و2007: شهد لبنان سلسلة اغتيالات طالت شخصيات سياسية وإعلامية وأمنية مناهضة لدمشق.

- 2006: حرب لبنان الثانية.

- عام 2013: أعلن حزب الله بشكل علني مشاركته في النزاع في سوريا.

- منذ صيف العام 2019، يشهد لبنان انهيارا اقتصاديا متسارعا يُعد الأسوأ منذ سنوات الحرب الأهلية،.

- منذ 17 أكتوبر: نزل مئات الآلاف إلى الشوارع في مظاهرات غير مسبوقة، ناقمين على الطبقة السياسية بسبب فسادها ومحملين إياها مسؤولية الأزمات المتلاحقة.

- 18 أغسطس 2020: دانت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان عنصرا من حزب الله بتهمة اغتيال الحريري.

- 4 أغسطس 2020: وقع انفجار ضخم في مرفأ بيروت قالت السلطات إنه ناتج عن حريق في مستودع تم تخرين 2750 طناً من نيترات الأمونيوم فيه منذ سنوات، وأوقع الانفجار أكثر من 180 شخصاً و6500 جريح