المشيشي لنواب البرلمان التونسي: تصويتكم لحكومتي عقد ثقة بيني وبينكم

اعتبر رئيس الحكومة التونسية المكلف هشام المشيشي في جلسة منح الثقة بمجلس نواب الشعب اليوم الثلاثاء، أن تصويت مجلس نواب الشعب على حكومته سيكون بمثابة عقد ثقة بينه وبين البرلمان يلتزم بمقتضاه وتحت رقابته بتنفيذ البرنامج الحكومي الذي قدم أولوياته .

وأضاف أن الحكومة المقترحة ستعمل وفق آليات عقود الأهداف حيث سيلتزم كل عضو فيها بمقتضى رسالة تكليف، بالعمل على إيجاد الحلول العملية والناجعة للملفات والمشاغل مرجع اختصاصه القطاعي، بحسب التليفزيون التونسي الرسمي.

وأبزر المشيشي أن العمل الحكومي سيكون محل متابعة دورية لتحقيق الأهداف المرسومة له ومدى الالتزام بضوابط العمل الحكومي، مؤكدا أنه سيتولى عند الاقتضاء اتخاذ الإجراءات التصحيحية التي يضمنها القانون والدستور .

وجدّد رئيس اللحكومة المكلف التزامه الشخصي بالتعامل البناء مع كافة المنظمات الاجتماعية وجميع الأطياف والأحزاب السياسية إيمانا منه بالدور الوطني لكل هذه القوى في خدمة البلاد وتحقيق مطالب الشعب.