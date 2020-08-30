تفاصيل خطة "القوى العاملة" لتوفير فرص عمل للعائدين نهائيا من الخارج

كشفت مصادر مطلعة ، أن محمد سعفان وزير القوى العاملة ، رفع حالة الطوارئ القصوى بالوزارة وكافة قطاعاتها المسئولة تشغيل العمالة بالداخل لتوفير فرص العمل والوظائف الخالية للمصريين العائدين من الخارج.

وأكدت المصادر لـ"الوطن" أن الوزير يولي اهتماما كبيرا بمسألة دمج العاملين المصريين العائدين نهائيا من الخارج، ولذلك قرر تشكيل غرفة عمليات من أكفأ قيادات الوزارة بالتنسيق مع الإدارة المركزية للتشغيل ، والمختصة بتوفير فرص العمل بمؤسسات القطاع الخاص ، للراغبين في كافة الوظائف المتاحة .

توجيهات يومية من الوزير لحصر الوظائف الخالية بالقطاع الخاص للإعلان عنها وتعريف الشباب بها

ولفتت المصادر إلى ان الادارة المركزية بناء على توجيهات الوزير تتواصل يوميا مع الشركات ومنشآت القطاع الخاص لحصر الوظائف وفرص العمل الشاغرة بها وطبيعة الوظائف وإعدادها والرواتب المقترحة والمحددة ، ضمن توجيهات الوزير بتكوين قاعدة بيانات دقيقة عن الوظائف وفرص العمل الشاغرة، للإعلان عنها سواء في النشرة القومية للتشغيل التي تصدر شهريا عن الوزارة ، أو كلما أتيحت الفرص في أي وقت وزمان .

مبادرة "نورت بلدك" برعاية الرئيس السيسي لدمج المصريين العائدين من الخارج في سوق العمل الداخلي

جدير بالذكر أن محمد سعفان وزير القوي العاملة محمد قد اعلن ، انطلاق «مبادرة نورت بلدك» والتي تأتي في إطار جهود الدولة المصرية برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ، لتوفير فرص دمج العاملين المصريين المقرر عودتهم أو الذين يتم الاستغناء عنهم بدول العمل بعد تداعيات أزمة فيروس كورونا التي اجتاحت العالم، تسهم وزارة القوي العاملة من خلال مكاتب التمثيل العمالي بسفارات وقنصليات مصر بالخارج في حصر بيانات هذه العمالة، وذلك من خلال تعميم استمارة "نورت بلدك" على المصريين الراغبين في العودة.

وفي هذا السياق أكد هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة ، أن الوزير تلقى تقريرا عبر مكتب التمثيل العمالي بالقنصلية العامة المصرية بجدة ، أشار فيه الملحق العمالي وليد عبد الرزاق أحمد رئيس مكتب التمثيل العمالي ، إلي أنه في إطار إسهامات الوزارة في حصر العمالة المصرية بالخارج ، وتنفيذا لتوجيهاتكم والسفير القنصل العام لمصر بجدة بضرورة توفير قاعدة بيانات تفصيلية لتوفير سبل الدعم لاستيعاب تلك العمالة وإعداد الوزارة الخطط اللازمة للتعامل مع العاملين المصريين المقرر عودتهم أو الذين يتم الاستغناء عنهم أو ممن يسجلون رغباتهم للعودة النهائية لمصر وبيانات التواصل الخاصة بهم و القطاعات والتخصصات العاملين بها بدولة الاعتماد، قام المكتب العمالى بتعميم استمارة "نورت بلدك" على المصريين كونها آلية معتمدة لقاعدة البيانات وسوف يتم موافاة الوزارة بالبيانات المجمعة أولا بأول تمهيدًا ودمجهم في خطط ومشروعات التنمية المختلفة بالمحافظات وتوفير فرص عمل لهم طبقا للمهن التي تمتهنها أو المهارات المتوافرة لديهم.