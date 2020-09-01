استرداد 8 أفدنة بإزالة 8 تعديات على الزراعات بالشرقية

شنت رئاسة مركز ومدينة فاقوس، في محافظة الشرقية، حملة مكبرة، برئاسة اللواء ضياء أبو العزم، رئيس المركز، وبالتنسيق مع قوة أمنية من مركز الشرطة، لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية.

وأسفرت الحملة عن إزالة عدد 8 حالات تعديات على الأراضي الزراعية، واستعادة 5 أفدنة و14 قيراطاً، بعد تبويرها بنطاق الوحدة المحلية بـ"أكياد"، وتم حرثها باستخدام الجرارات الزراعية، وتجهيزها لإعاده زراعتها مرة أخرى، وفرض سيادة القانون على الجميع، تحرير المحاضر اللازمة للمخالفين.