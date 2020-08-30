إصابة 3 أشخاص في تصادم بسوهاج

أصيب 3 أشخاص في حادث تصادم بين سيارة نقل وأخرى ملاكى، على الطريق الزراعي الغربي أمام قرية الزارة دائرة مركز المنشأة بسوهاج، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى المنشأة المركزي.

تلقى اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة المنشاه بورود بلاغ بوجود مصادمة ومصابين على الطريق الزراعي الغربي بناحية الزارة دائرة المركز.

انتقل مأمور وضباط المركز إلى موقع البلاغ، وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي قيادة "صابر.ب.ج" 41 عاما، موظف، ويقيم دائرة قسم أول سوهاج، اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بسيارة نقل قيادة "علي.ع.غ"، 23 عاما، سائق، ويقيم بناحية غرب الكوبري دائرة قسم أول سوهاج حال دورانها على الطريق.

نتج عن الحادث إصابة كل من قائد السيارة الأولى، "أندرو.ا" 17 عاما طالب، "ميمي.ب.ج" 39 عاما، ربة منزل، ويقيمان دائرة مركز البلينا بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم من مستقلي السيارة الأولى.

جرى نقل المصابين إلى المستشفى المركزي، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.