أماكن تحاليل pcr للمسافرين.. الصحة تحدد 24 معملا على مستوى الجمهورية

قالت الدكتورة نانسي الجندي، رئيس الإدارة المركزية للمعامل المركزية بوزارة الصحة والسكان، إن الوزارة هي الجهة المنوطة باستصدار تحاليل الـ pcr للمسافرين إلى الخارج، لافتة إلى أن الوزارة خصصت 24 معملًا على مستوى الجمهورية من ضمن 54 معملًا لاستصدار تلك التحاليل تسهيلاً على المواطنين.

وأضافت "نانسي"، لـ"الوطن" أن نتائج التحاليل تظهر بعد 24 ساعة، مؤكدة أن وزارة الخارجية المصرية أبلغت أنه لن يجري اعتماد سوى تحاليل pcr الصادرة من المعامل المركزية للوزارة، وأنه لن يجري اعتماد أي تحاليل صادرة عن مختبرات خاصة.

وتستعرض "الوطن" أماكن المعامل الـ24 على مستوى محافظات الجمهورية بالإضافة إلى المعمل الرئيسي بالقاهرة بعناوينها كالتالي:

1) الإسكندرية يمكن إجراء التحاليل في مستشفى حميات الإسكندرية.

2) البحر الأحمر ويمكن إجراء التحاليل في المعمل المشترك بالغردقة.

3) شرم الشيخ ويمكن إجراء التحليل في شرم الشيخ الدولي.

4) الإسماعيلية ويمكن إجراء التحليل بمستشفى حميات الاسماعيلية.

5) أسوان ويمكن إجراء التحليل بمستشفى حميات أسوان.

6) أسيوط ويمكن إجراء التحليل بمستشفى صدر أسيوط الوليدية.

7) الأقصر ويمكن إجراء التحليل في مستشفى حميات الأقصر.

8) البحيرة ويمكن إجراء التحليل في المعمل المشترك بدمنهور.

9) الغربية ويمكن إجراء التحليل في مستشفى حميات طنطا.

10) الدقهلية يتم إجراء التحليل بمستشفى المنصورة الدولي.

11) الشرقية يتم إجراء التحليل بالمعمل المشترك بالشرقية

12) الفيوم يتم إجراء التحليل في مستشفى الفيوم العام .

13) المنوفية يتم إجراء التحاليل في مستشفى حميات شبين الكوم.

14) القليوبية يتم إجراء التحاليل في مستشفى حميات بنها.

15) المنيا يتم إجراء التحاليل في مستشفى جراحات اليوم الواحد بسمالوط.

16) سوهاج يتم إجراء التحاليل في مستشفى أخميم المركزي.

17) بني سويف يتم إجراء التحاليل في المعمل المشترك ببني سويف.

18) الوادي الجديد يتم إجراء التحاليل في مستشفى حميات الخارجة ومستشفى الداخلة العام .

19) بورسعيد يتم إجراء التحاليل في مستشفى حميات بورسعيد

20) جنوب سيناء يتم إجراء التحاليل في مستشفى الطور العام.

21) دمياط يتم إجراء التحاليل في مستشفى حميات دمياط.

22) قنا يتم إجراء التحاليل في مستشفى حميات قنا

23) كفر الشيخ يتم إجراء التحاليل في مستشفى الزعفرانة.

24) مطروح يتم إجراء التحاليل في مستشفى النجيلة.