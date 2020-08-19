رئيس "المعامل المركزية": لا يمكن الجزم بوجود موجة ثانية من "كورونا" ونتائج الكواشف السريعة ليست دقيقة لذلك لا نستخدمها في معاملنا

قالت الدكتورة نانسى الجندى، رئيس الإدارة المركزية للمعامل المركزية بوزارة الصحة والسكان، إنه لا يمكن الجزم أو التنبؤ بنسبة 100% بوجود موجة ثانية لفيروس كورونا، ومع ذلك فإن وزارة الصحة جاهزة لكل الاحتمالات، مشيرة إلى أن الوزارة توسعت فى عدد معامل تحاليل كورونا على مستوى الجمهورية لتصل إلى 54 معملاً وستتعاقد على 4 ملايين كاشف لتحاليل الـ pcr الخاصة بالكشف عن كورونا.

وأضافت «الجندى» فى حوار لـ«الوطن» أنها أصيبت هى وأولادها بالفيروس والعدوى انتقلت لهم من زوجها، والتزموا بالعزل المنزلى حتى الشفاء، مشيرة إلى أنه سيتم تجهيز المنافذ البرية فى سفاجا وقسطل ونويبع بأجهزة التحاليل لتسهيل حركة السفر والتبادل التجارى.

وقالت إنه سيتم إطلاق مبادرة للكشف عن 40 مرضاً وراثياً لأطفال الحضانات بالمشاركة مع وحدة الرعاية الأساسية، مؤكدة أن نتائج الكواشف السريعة ليست دقيقة.. وإلى نص الحوار:

ما مدى صحة وجود موجة ثانية من فيروس كورونا قد تكون أشرس من الأولى؟

- لا يمكن الجزم أو التنبؤ بنسبة 100% بوجود موجة ثانية لفيروس كورونا، وتعودنا على أن الموجة الثانية لأى فيروس تكون أضعف وليست أشرس، لكن فيروس كورونا ما زال فيروساً جديداً، ولا يمكن التنبؤ بأى شىء يتعلق به، ومع ذلك فوزارة الصحة جاهزة لكل الاحتمالات ولدينا 54 معملاً تابعة للوزارة موزعة على محافظات الجمهورية، وبروتوكول العلاج الخاص بكورونا متوفر، والوزارة ستتعاقد على شراء 4 ملايين كاشف لتحاليل pcr.

هناك من يقول إن قلة أعداد الإصابات المعلنة ناتجة عن قلة المسحات، فما تعليقك؟

- المعامل المركزية وظيفتها ليست أخذ المسحات، وإنما تحليلها، فالمسحات تأتى من مستشفيات وزارة الصحة وفى بعض الأحيان نستقبل مسحات من المستشفيات الجامعية أو الخاصة.

ما عدد المسحات التى تم تحليلها منذ ظهور كورونا فى مصر؟

- منذ بداية كورونا، تخطينا نصف مليون مسحة، وعدد المسحات اليومية فى المعامل المركزية بالقاهرة يتراوح بين 1000 و1500 مسحة يقابلها نفس العدد من المسحات فى جميع المعامل المركزية الفرعية بالمحافظات أى إجمالى المسحات اليومية يتراوح بين 2000 و3000 وفترة ذروة الفيروس كان عدد المسحات اليومية فى المعامل المركزية فى القاهرة يتراوح بين 3000 و4000 مسحة يقابلها نفس الرقم فى المعامل المركزية الفرعية أى 8000 آلاف مسحة يومية.

أغلب إصابات العاملين بالمعامل كانت من الخارج

هل تعرض بعض العاملين فى المعامل المركزية للإصابة بالفيروس؟

- القوة البشرية فى المعامل المركزية تصل إلى 900 فرد، عدد الذين أصيبوا بفيروس كورونا تخطى الخمسين، وأغلبهم تلقى العدوى من خارج المعامل، وكانت الإصابة الأولى التى تم اكتشافها لزميل فى قسم المياه خلال مارس الماضى، كان خارج المعامل المركزية فى دورة تدريبية لمدة أسبوعين، وبمجرد عودته للعمل شعر بارتفاع درجة حرارته، وأخذنا منه مسحة كانت إيجابية وتم عزله فى مستشفى العجمى هو وزوجته، حتى أنا تعرضت للإصابة بالفيروس بعدما شعرت بآلام فى الحلق وقمت بإجراء مسحة وظهرت النتائج سلبية فى البداية، بعدها بأيام اشتد التعب وقمت بإجراء مسحة ثانية وظهرت النتيجة إيجابية، وقمت باتباع إجراءات العزل منزلياً.

د. نانسى الجندى: أصبت أنا وأولادى بالفيروس والعدوى انتقلت من زوجى.. وسنتعاقد على 4 ملايين كاشف لتحاليل pcr

هل علمت مصدر العدوى من داخل أو خارج المعامل المركزية؟

- أغلب إصابات العاملين فى المعامل المركزية كانت من الخارج حتى أنا انتقلت لى العدوى من زوجى الذى يعمل مدير العيادات الخارجية بقصر العينى، وانتقلت الإصابة لأولادى، ووقتها قررنا العزل المنزلى حتى الشفاء.

كيف أثرت إصابات العاملين بالمعامل على سير العمل؟

- الإصابات زادت آخر شهر رمضان والعيد، وكانت الإصابات بواقع 5 زملاء يومياً، وانعكس هذا الأمر على وجود تأخير فى النتائج، لأن الأعداد كانت كبيرة جداً وقتها، والمسحات أعدادها كانت كبيرة، لمدة شهر بعد العيد كان هناك تأخير فى النتائج، وقتها قمنا بزيادة عدد الأجهزة، وزودنا قدرات المعامل المركزية بنسبة 100% من 900 إلى 1800، وفتحنا معامل فى صدر العباسية والحميات إلى أن وصلنا لـ54 فرعاً لتحاليل المسحة.

ما المعايير الاحترازية التى تتخذها المعامل المركزية لمواجهة كورونا؟

- نلتزم بأعلى درجة من الإجراءات والمعايير الاحترازية، ويتم توزيع الكمامات الطبية والمطهرات الكحولية على جميع العاملين بالأعداد وبأيام العمل، ويتم تعقيم الأماكن أولاً بأول، وتوفير البدل الوقائية الكاملة وأقنعة الوجه والنظارات الطبية، بالإضافة إلى المنشورات التوعوية.

ما مدى فعالية تحاليل الكواشف السريعة Rapid test؟

- تحاليل الكواشف السريعة لا ترقى للتشخيص بها، لذلك نحن فى المعامل المركزية وفروعها لا نستخدمها، والتحليل الوحيد الذى اعتمدناه هو تحليل الـ pcr للكشف عن فيروس كورونا.

كيف لا ترقى الكواشف السريعة للكشف عن فيروس كورونا؟

- نحن كمعامل مركزية مكلفون بتقييم أى أجهزة وكتابة تقارير عنها، وسبق أن قامت شركات خاصة بإرسال كواشف سريعة من ماركات مختلفة لتقييمها وللأسف كانت نتائجها غير دقيقة ولم تعطِ نفس نتائج تحاليل الـ pcr.

لماذا تم قصر تحاليل كورونا فى البداية على المعامل المركزية بوزارة الصحة؟

- لأن وزارة الصحة عندها الترصد، وهو علم غير موجود إلا فى وزارة الصحة، لأنها تعمل على التقصى والترصد للحالات المخالطة للحالات الإيجابية، وهذا الدور صعب أن تقوم به أى جهة أخرى.

هل يشترط التوجه إلى المعامل المركزية لاستخراج تحاليل السفر؟

- تحاليل الـ pcr يمكن استخراجها من 22 فرعاً للمعامل المركزية على مستوى الجمهورية وليس القاهرة فقط ويمكن تسلم نتيجة التحاليل بعد 24 ساعة، ووزارة الخارجية أبلغتنا أنه بعد 15 أغسطس الماضى لن يتم اعتماد تحاليل الـpcr إلا من معامل وزارة الصحة فقط.

نعمل على تجهيز المنافذ البرية فى سفاجا وقسطل ونويبع بأجهزة التحاليل لتسهيل حركة السفر والتبادل التجارى

ماذا عن تحاليل الـ pcr فى المنافذ البرية؟

- نعمل حالياً على تجهيز وتزويد الموانئ البرية فى قسطل وسفاجا ونويبع بأجهزة pcr أولاً للكشف عن الأِشخاص المسافرين أو المصاحبين لشحنات تجارية، وسيتم ظهور النتيجة خلال 24 ساعة ويمكن أن تكون أقل من ذلك حال عدم وجود ضغط أو زحام حيث يستغرق التحليل 6 ساعات.

سنطلق مبادرة للكشف عن 40 مرضاً وراثياً لأطفال الحضانات بالمشاركة مع وحدة الرعاية الأساسية.. وجهاز متطور للكشف عن الأجسام المضادة لدى المتعافين

ما المشاريع الجديدة التى تعمل عليها المعامل المركزية؟

- بدأنا خلال الفترة الأخيرة شراء جهاز متطور للكشف عن الأجسام المضادة، وسيتم إرسال جهاز لتغطية محافظات الوجه البحرى وآخر لمحافظات الوجه القبلى، ويمكننا متابعة مناعة المواطنين خاصة الذين تمت إصابتهم بكورونا، وسوف نكتشف هل كوّن المصابون أجساماً مضادة، وهل يمكن أن يصاب البعض بالفيروس دون ظهور أعراض، ونقترح أن يتم العمل به من أول سبتمبر، وهناك مبادرة سيتم إطلاقها قريباً للكشف عن الأمراض الوراثية لأطفال الحضانات التى تصل إلى 40 مرضاً وراثياً بالمشاركة مع وحدة الرعاية الأساسية التى ستسحب العينات من الأطفال لتحليلها فى المعامل المركزية.

أسعار تحاليل الـ pcr

تم زيادة أسعار التحاليل إلى 1200 للمصريين و100 دولار للأجانب أو ما يعادلها بالجنيه المصرى، وهذه الزيادة تعود لعدة أسباب.. فى أوقات كثيرة يتم إعادة تحليل فضلاً عن تكلفة المحاليل والكهرباء وصيانة الأجهزة، فالوزارة جهة غير هادفة للربح ولكن لا بد أن تكون هناك تغطية للتكاليف حتى تستمر فى تقديم الخدمة للمواطنين.