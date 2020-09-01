خطوات التسجيل على موقع بوابة مصر الرقمية: تقدم لك 70 خدمة

تحت شعار "انجز معاملاتك الحكومية من مكان واحد وفّر وقتك واستفد من خدمات مصر الرقمية في دقائق معدودة"، أطلقت وزارة الاتصالات، موقع بوابة مصر الرقمية والذي يهدف لتقديم خدمات الوزارات والمؤسسات الحكومية المختلفة رقميًا.

وأبرز وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندي عمرو طلعت، الخدمات التي تقدمها بوابة مصر الرقمية، موضحًا أنَّها تقدم أكثر من 70 خدمة، في 4 وزارات، وهي: "المرور والتموين والتوثيق ورخصي، والمحاكم".

ويتطلب الحصول على الخدمات المقدمة التسجيل على الموقع، وتستعرض "الوطن" خطوات ذلك كما يلي:

التسجيل على موقع بوابة مصر الرقمية

اضغط على أيقونة تسجيل مستخدم جديد من هنــــــــــا.

سيتطلب الخطوة الأولى استيفاء بيانات مثل:

- الرقم القومي.

- رقم المصنع "موجود أسفل يسار بطاقة الرقم القومي".

- الاسم الأول للأم.

وبعد استيفاء البيانات يتمّ الضغط على التالي:

وفي الخطوة الثانية، سيطلب منك إدخال رقم الهاتف.

وسيتم إرسال رسالة قصيرة إلى هاتفك برقم متسلسل قم بإدخاله، والضغط على التالي:

الخطوة الأخيرة هي إنشاء كلمة سر ثم إدخال البريد الالكتروني.

وهكذا تكون لديك عضوية بموقع بوابة مصر الرقمية، ويمكنك الاستفادة بأكثر من 70 خدمة تمّ تفعيلها على الموقع، ووفقًا لبيانات الوزارة يتمّ حاليًا ربط المباني الحكومية من خلال شبكة ألياف الكابلات الدولية، ليبلغ مجموع المباني التي تم ربطها 5300 مبنى حكومي، وتستهدف الوزارة 26 ألف مبنى آخر.

ويمكن الحصول على الخدمات الرقمية تُطلق عبر الهاتف المحمول، أو مكاتب البريد، والمنفذ الرابع للخدمة يشمل مراكز الاتصال في الجمهورية.