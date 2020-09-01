إزالة مصنع ورق على مساحة 1100 متر أملاك دولة بالبحر الأحمر

أعلن اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، اليوم الثلاثاء، إزالة مصنع ورق على مساحة 1100 متر مربع، لقيام مالكه بالتعدي على أملاك الدولة بمدينة القصير، حيث جرت عملية إزالة المصنع بمشاركة قوات تأمين من مديرية أمن البحر الأحمر.

واكد المحافظ أنه تم إزالة عدد كبير من التعديات الخاصة بالعديد من الكافيهات والمقاهي بمدينة الغردقة، مشيراً إلى أنه يتم تنفيذ حملات يومية مكبرة وغير مسبوقة، بكافة المدن على مستوى المحافظة، لإزالة كافة التعديات ومخالفات البناء.

وأشاد المحافظ بجهود مديرية الأمن، مشيراً إلى أن هناك تنسيق مباشر وعلى مدار الساعة، مع مدير أمن البحر الأحمر، اللواء محمود أبو عمرة، لدعم جميع حملات الإزالة بكل المدن، بكل ما تحتاجه من قوات تأمين لتنفيذ القانون على المخالفين، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحاً أن الدولة تقدم كافة التسهيلات لكل مواطن يتقدم للتصالح وفقاً للإجراءات القانونية.

كما شدد محافظ البحر الأحمر على أنه لا تهاون في تنفيذ حالات الإزالة لمخالفات البناء، مشدداً على تطبيق القانون على الجميع دون تمييز، لافتاً إلى أن 30 سبتمبر الجاري هو آخر موعد لتلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء، وسوف يتم إتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة لازالة كافة الحالات المخالفة، التي لم تتقدم بطلبات تصالح، والتي لا ينطبق عليها شروط القانون، وذلك بالتنسيق مع مديرية أمن البحر الأحمر.

وأوضح أن الوحدات المحلية بكافة المدن بالمحافظة تستقبل طلبات المواطنين وتقديم كافة سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح علي تلك المخالفات لسرعة تقنين أوضاعهم، وفقاً للاشتراطات القانونية قبل إنتهاء المدة المحددة.

وكشف "حنفي" عن أنه تم إزالة تعديات على مساحات تُقدر بمليون و324 ألف و353 متراً مربعاً من أملاك الدولة، في مختلف مدن المحافظة، وذلك منذ توليه المسؤلية قبل 10 شهور، بما يمثل حوالي 70% من إجمالي حجم المخالفات بالمحافظة، مؤكداً أنه أعطى تعليمات مشددة ل جميع الأجهزة، بالاستمرار في إزالة كافة التعديات على أملاك الدولة، وسيتم العمل على إزالة نسبة الـ30% المتبقية خلال الفترة القليلة القادمة.