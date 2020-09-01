5 شروط من "الأعلى للإعلام" لقناة ltc أبرزها منع البرامج الرياضية

وضع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام 5 شروط لقناة LTC حتى لا تتعرض لعقوبة الإيقاف مرة أخرى أبرزها حظر البرامج الرياضية، وعدم بث برامج مؤجرة إلا بضوابط.

وكان المجلس قد قرر الموافقة على إعادة بث القناة وقال إنه امتثالاً لحكم قضائي نهائي وبات من المحكمة الإدارية العليا بإلغاء قرار المجلس السابق بوقف قناة LTC وإعادة بث القناة، وافق المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في اجتماعه اليوم على تنفيذ الحكم القضائي "إعلاءً لحكم القضاء والقانون وتنفيذا للأحكام القضائية الباتة واجبة النفاذ"، بحسب البيان.

وأبدى المجلس تحفظات شديدة على ممارسات القناة السابقة وطالبها بالآتي:

1- الالتزام الكامل بالضوابط والأكواد الإعلامية.

2- عدم عودة القناة للبرامج الرياضية.

3- حظر أي برامج تتناول أي صورة من أشكال القذف أو السب أو الخوض في السيرة الشخصية للآخرين أو التحريض والإثارة.

4- منع البرامج المؤجرة إلا بالشروط والضوابط التي وضعها المجلس.

5- أن تتعهد القناة بإعلاء القيم والضوابط المهنية والأخلاقية التي تحفظ صورة الإعلام.

وأكد المجلس أنه سيقوم بمتابعة ورصد أي تجاوزات أو مخالفات تستوجب المساءلة القانونية عليها واتخاذ الإجراءات الكفيلة بوقفها فورا.