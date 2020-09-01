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إصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي بصحراوي بني سويف

كتب:

عمرو رجب
08:45 م | الثلاثاء 01 سبتمبر 2020
المستشفى الجامعي ببني سويف

المستشفى الجامعي ببني سويف

 أصيب ٤ أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي بدائرة محافظة بني سويف، اليوم، ودفع مرفق الإسعاف بسيارات لنقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن بني سويف، إخطارًا بوقوع حادث مروري قرب مصنع "حديد المصريين" بالطريق الصحراوي الشرقي، دائرة المحافظة، ودفع مرفق الإسعاف بثلاث سيارات لنقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي، حيث تبين أن المصابين هم: علاء محمد محمد، ٢٥ عامًا، مصاب بجروح وكدمات متفرقة، ومحمد علي سليمان، ٣٣ عامًا، كيميائي، مصاب بجروح وكدمات متفرقة، واشتباه كسر بالفقرات العنقية، ويوسف شعبان حسين، ٢١عامًا، طالب، مصاب بجروح وكدمات متفرقة، وعلاء مصطفى حسن، ٣٧ عامًا، عضو هيئة تدريس بكلية العلوم، ومصاب باشتباه كسر بالفقرات العنقية وجروح وكدمات متفرقة.

وتبين أن جميع المصابين يقيمون بمركز بني مزار بمحافظة المنيا، وكانوا يستقلون السيارة رقم " و ف ج 9357 ".

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