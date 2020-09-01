6 قرارات مهمة يبدأ تنفيذها اليوم: صرف معاشات وفتح متاحف

بدأ منذ ساعات قليلة اليوم الأول من شهر سبتمبر، والذي من المنتظر أن يشهد تطبيق عدد من القرارات المهمة، والأخبار السارة للمواطنين.

وتستعد الحكومة المصرية لتطبيق بعض القرارات الجديدة بدءًا من اليوم 1 سبتمبر، ونستعرض أبرزها:

- تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، صرف معاشات شهر سبتمبر اعتبارا من اليوم الثلاثاء، مع تطبيق كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا، مع تذليل كل العقبات للتيسير على أصحاب المعاشات.

- اعتبارًا من اليوم، سيتم تطبيق الاختبار الخاص بـ"تحليل PCR" على جميع القادمين من الخارج قبل 72 ساعة من الموعد المحدد لإقلاع الطائرة القادمة لمصر وقبل 72 ساعة من الوصول للأراضي المصرية للقادمين برًا أو بحرًا أو جوًا.

- فتح جميع المتاحف والمواقع الأثرية بمحافظات مصر للزيارة.

- السماح للمصريين والأجانب بالتنقل بين المدن السياحية والمعالم الأثرية والمتاحف المختلفة، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وفقًا للضوابط المقررة لنسب تشغيل الأتوبيسات السياحية وجميع الأنشطة المصاحبة للسياحة الثقافية، بحد أقصى 50% من الطاقة الاستيعابية لها.

- استئناف الأنشطة السياحية بكل أنواعها المرتبطة بالسياحة الثقافية بنسبة تشغيل 50% بحد أقصى من طاقتها الاستيعابية.

- مدّ ساعات العمل بالبنوك اعتبارًا من اليوم لتصبح من الساعة الثامنة صباحًا إلى الساعة الرابعة عصرا، بالنسبة للموظفين، ومن الساعة الثامنة والنصف صباحا إلى الساعة الثالثة عصرًا بالنسبة للجمهور.