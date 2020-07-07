5 متاحف و8 مواقع أثرية.. مواعيد عمل المزارات السياحية وأسعار الزيارة

في إطار خطة وزارة السياحة والآثار للفتح التدريجي للمواقع والمتاحف الأثرية مع استئناف حركة السياحة الوافدة إلى مصر اعتبارًا من 1 يوليو الحالي، أشار الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إلى أنّ المتاحف والمواقع الأثرية بمحافظات الصعيد التي تم فتحها للجمهور كمرحلة أولى ستستقبل زائريها يوميًا من الساعة 9 صباحًا وحتى 1 ظهرًا.

وحددت وزارة السياحة والآثار خمسة متاحف و8 مواقع أثرية لإعادة فتحها للجمهور كمرحلة أولى اعتبارًا من 1 يوليو الحالي، مع استئناف الحركة السياحية الوافدة لمصر، والتي شملت كل من الآتي:

متحف النوبة

أسعار تذاكر الدخول للمصريين 20 جنيهًا، و5 جنيهات للطالب المصري، و140 جنيهًا للأجنبي و70 جنيهًا للطالب للأجنبي.

معبد أبو سمبل

أسعار تذاكر الدخول للمصريين 10 جنيهات، و5 جنيهات للطالب المصري، و240 جنيهًا للأجنبي و120 جنيهًا للطالب للأجنبي.

معبد فيلة

أسعار تذاكر الدخول للمصريين 20 جنيهًا، و5 جنيهات للطالب المصري، و180 جنيهًا للأجنبي و90 جنيهًا للطالب للأجنبي.

متحف الأقصر

أسعار تذاكر الدخول للمصريين 20 جنيهًا، و5 جنيهات للطالب المصري، و140 جنيهًا للأجنبي و70 جنيهًا للطالب للأجنبي.

معبد الكرنك

أسعار تذاكر الدخول للمصريين 20 جنيهًا، و5 جنيهات للطالب المصري، و200 جنيه للأجنبي و100 جنيه للطالب للأجنبي.

معبد الأقصر

أسعار تذاكر الدخول للمصريين 20 جنيهًا، و5 جنيهات للطالب المصري، و160 جنيهًا للأجنبي و80 جنيهًا للطالب للأجنبي.

معبد الدير البحري

أسعار تذاكر الدخول للمصريين 20 جنيهًا، و5 جنيهات للطالب المصري، و140 جنيهًا للأجنبي و70 جنيهًا للطالب للأجنبي.

مقابر وادي الملوك

أسعار تذاكر الدخول للمصريين 30 جنيهًا، و10 جنيهات للطالب المصري، و240 جنيهًا للأجنبي و120 جنيهًا للطالب للأجنبي.

المتحف المصري بالتحرير

أسعار تذاكر الدخول للمصريين 30 جنيهًا، و10 جنيهات للطالب المصري، و200 جنيه للأجنبي و100 جنيه للطالب للأجنبي.

متحف الفن الإسلامي

أسعار تذاكر الدخول للمصريين 10 جنيهات، و5 جنيهات للطالب المصري، و150 جنيهًا للأجنبي و75 جنيهًا للطالب للأجنبي.

المتحف القبطي

أسعار تذاكر الدخول للمصريين 10 جنيهات، و5 جنيهات للطالب المصري، و100 جنيه للأجنبي و50 جنيهًا للطالب للأجنبي.

منطقة أهرامات الجيزة

أسعار تذاكر الدخول للمصريين 20 جنيهًا، و5 جنيهات للطالب المصري، و200 جنيه للأجنبي و100 جنيه للطالب للأجنبي.

قلعة صلاح الدين بالقاهرة

أسعار تذاكر الدخول للمصريين 30 جنيهًا، و10 جنيهات للطالب المصري، و180 جنيهًا للأجنبي و90 جنيهًا للطالب للأجنبي.

وتم تحديد بعض المتاحف والمواقع الأثرية التي تم إعادة فتحها للجمهور قبل نهاية شهر يونيو الماضي وهم:

متحف مطروح

أسعار تذاكر الدخول للمصريين 10 جنيهات، و5 جنيهات للطالب المصري، و60 جنيهًا للأجنبي و30 جنيهًا للطالب للأجنبي.

متحف كهف روميل

أسعار تذاكر الدخول للمصريين 40 جنيهًا، و10 جنيهًات للطالب المصري، و80 جنيهًا للأجانب و40 جنيهًا للطالب الأجنبي.

متحف المجوهرات الملكية

أسعار تذاكر الدخول للمصريين 20 جنيهًا، و5 جنيهات للطالب المصري، و100 جنيه للأجنبي و50 جنيهًا للطالب للأجنبي.

قلعة قايتباي

أسعار تذاكر الدخول للمصريين 10 جنيهات، و5 جنيهات للطالب المصري، و40 جنيهًا للأجنبي و20 جنيهًا للطالب للأجنبي.

إذ جاء ذلك فى ضوء الفتح التدريجي للمواقع والمتاحف الأثرية وفي إطار ضوابط السلامة الصحية التي اعتمدتها وزارة السياحة والآثار لتطبيقها واتباعها بالمتاحف والمواقع الأثرية لضمان صحة وسلامة الزائرين وجميع العاملين بها وتوفير سبل الوقاية والحماية لهم.

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