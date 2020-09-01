رئيس التحرير

محمود مسلم

النيابة: المجني عليهن قدمن صورا لمحادثات المتهم أحمد بسام زكي معهن

كتب:

هيثم البرعى
05:38 م | الثلاثاء 01 سبتمبر 2020
المستشار حمادة الصاوي النائب العام

المستشار حمادة الصاوي النائب العام

كشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة، في قضية المتهم أحمد بسام زكي، المتهم بهتك عرض 3 فتيات لم يبلغن الـ 18 من العمر، أن المجني عليهن قدّمن رسائل نصيَّة وصورًا ملتقطة للمحادثات التي أُجريت بينهن وبين المتهم.

وقال بيان صادر عن مكتب النائب العام، إن المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، أمر بإحالة المتهم «أحمد بسام زكي» إلى محكمة الجنايات.

واتهمت العديد من الفتيات المدعو أحمد بسام باغتصاب بعضهن والتحرش بأخريات، في واقعة شهيرة شغلت الرأي العام خلال الفترة الماضية.

اقرأ المزيد:

عاجل.. إحالة أحمد بسام زكي للمحاكمة الجنائية بتهمة هتك عرض 3 فتيات

تجديد حبس أحمد بسام زكي المتهم بالتحرش 15 يوما

النائب العام يتلقى دعوة من نظيره الصيني لبحث التعاون القضائي

النائب العام لسفير الصين: نعمل باستقلالية ولا نتأثر بأي عامل خارجي