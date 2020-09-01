النيابة: المجني عليهن قدمن صورا لمحادثات المتهم أحمد بسام زكي معهن

كشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة، في قضية المتهم أحمد بسام زكي، المتهم بهتك عرض 3 فتيات لم يبلغن الـ 18 من العمر، أن المجني عليهن قدّمن رسائل نصيَّة وصورًا ملتقطة للمحادثات التي أُجريت بينهن وبين المتهم.

وقال بيان صادر عن مكتب النائب العام، إن المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، أمر بإحالة المتهم «أحمد بسام زكي» إلى محكمة الجنايات.

واتهمت العديد من الفتيات المدعو أحمد بسام باغتصاب بعضهن والتحرش بأخريات، في واقعة شهيرة شغلت الرأي العام خلال الفترة الماضية.