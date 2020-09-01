دورات تدريبية لرفع كفاءة العاملين بآثار الهرم

بدأت الإدارة العامة للسياحة، اليوم، بالتعاون مع قطاع الأنشطة السياحية بوزارة السياحة والآثار تنظيم عدد من الدورات التدريبية للفئات العاملة بالمنطقة الأثرية بالهرم "خيالة، جمالة، قائد ساند كار، باعة"، لرفع مستوى الوعي لدى هذه الفئات في التعامل مع السائح.

تأتي تلك الدورات في إطار تعليمات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بتدريب وتأهيل ورفع كفاءة العاملين بالمنطقة الأثرية وتعريفهم بطرق السلامة الصحية ومكافحة العدوى في ظل جائحة فيروس كورونا، خاصة مع بدء فتح كل المتاحف والمواقع الأثرية أمام الزيارات.

وتقام الدورات بمقر الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بميدان الرماية بقاعة خوفو للمؤتمرات وتستمر حتى نهاية سبتمبر الجاري، ويحاضر في الدورات أساتذة متخصصين وتم مراعاة كل الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا والالتزام بكل إجراءات التطهير والتعقيم وألا يزيد عدد الحاضرين عن 50 متدربا.