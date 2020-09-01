حدائق المنتزه تفتح أبوابها للجمهور بالإسكندرية بعد إغلاق 6 أشهر

بعد إغلاق دام 6 أشهر، فتحت حدائق قصر المنتزه الملكية في الإسكندرية أبوابها أمام الزوار، اليوم الثلاثاء، وذلك لأول مرة منذ بدء "جائحة كورونا"، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس المستجد.

واستقبلت الحدائق عدداً من الجماهير في اليوم الأول لعودة فتحها أمام المواطنين، وذلك بعد ثبات سعر التذكرة عند 25 جنيهاً.

وقال اللواء بهاء طاحون، رئيس مجلس إدارة شركة المنتزه للاستثمار السياحي بالإسكندرية، إنه يتم السماح بدخول الجمهور بنسبة 50% فقط من الطاقة الاستيعابية للحدائق بدءاً من الثامنة صباحاً وحتى منتصف الليل يومياً.

وأضاف أنه تم اتخاذ 5 إجراءات احترازية للتعامل مع الجمهور، منها ضرورة ارتداء الكمامة، وقياس درجة حرارة الزائرين على أبواب الحديقة، فضلاً عن وضع لافتات وعلامات التباعد الاجتماعي.

وأكد أنه تم إجراء عملية تعقيم وتطهير شاملة لكافة أرجاء الحدائق، البالغ مساحتها 365 فداناً.