حدائق المنتزه تفتح أبوابها للجمهور بعد تعقيمها

في محاولة لمنع انتشار فيروس كورونا وعودة الحياة لطبيعتها تدريجياً واستقبال زوار المدينة الساحلية واهلها من جديد للتنزه والاستمتاع بالبحر والحدائق والأشجار والأماكن التاريخية، وبعد إغلاق دام لـ6 أشهر، تم تعقيم وتطهير جميع مداخل ومخارج وشوارع وغابات ومباني منطقة المنتزه.

كانت أعلنت إدارة حدائق المنتزه بالإسكندرية، عن إعادة فتح الحدائق لاستقبال الجمهور بدءاً من أول سبتمبر المقبل، وسط إجراءات احترازية لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد، وذلك بعد إغلاق دام لأكثر من 6 شهور، وفقاً لقرار مجلس الوزراء.

وقال اللواء بهاء طاحون، رئيس مجلس إدارة شركة المنتزه للاستثمار السياحي، إن المنتزه ستفح ابوابها من جديد للجمهور وذلك بعد اغلاق بسبب فيروس كورونا بناء علي قرار مجلس الوزراء، لافتا إلى أن هناك عدد من الاجراءات الاحترازية التي يجب اتباعها عند الدخول والتنزه منها ارتداء الكمامات بالاضافة الى الالتزام بالتباعد الاجتماعي.

وعن عمليات التطوير التي تتم داخل المنتزه، أكد أنه تم تحديد مسارات للعمال وعمليات التطوير بعيدًا عن مناطق استقبال الجماهير وذلك لقضاء التنزه بعيدًا عن الاعمال.

وعن سعر التذكرة، أوضح أن أسعار التذاكر ثابتة قيمتها 25 جنيهة، وليس هناك أي تغير في سعر التذكرة مع الافتتاح بعد إغلاق الـ6 أشهر، لافتًا إلى أن الحديقة تم تعقيمها ورشها واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية حيال عملية الفتح من جديد.

وناشد "طاحون" جميع الزوار والمصطافين بضرورة الحفاظ علي حديقة المنتزه واتباع كافة التعليمات الخاصة بالأمن والخاصة بالإجراءات الاحتزارية وذلك للاستمتاع ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد.