بوريل: أوروبا لا تريد الانخراط في حرب باردة مع الصين

قال مفوض الأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم، إن الاتحاد الأوروبي لا يريد حربا باردة مع الصين، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وأشار بوريل، خلال مؤتمر صحفي مع نائبة رئيسة المفوضية فيرا يوروفا، إلى أن الاتحاد يستخدم الوسائل الدبلوماسية والحوار مع الصين لتسوية القضايا الخلافية، مشددا على أن انتقاد السلطات في بكين لا يعني بأي حالة من الأحوال الانخراط بحرب باردة مع بكين، وقال: "لقد طمأنا المسؤولين الصينيين بذلك".

من جهة أخرى، أكد بوريل، أن الاتحاد على علم بقيام بكين بزيادة قدراتها العسكرية في بحر الصين، وهو ما يتعارض مع تصريحات المسؤولين الصينيين الذين يؤكدون عدم نية بلادهم الانخراط في صراعات مسلحة.

وقال المسؤول الأوروبي: "لا نهاجم الصين ولسنا ضدها، فقط نتحاور مع مسؤوليها"، معتبرا أن الحوار الاستراتيجي بين بروكسل وبكين، والذي عقد جلسته العاشرة أمس خير دليل على ذلك.