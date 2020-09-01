بـ77.40 ٪ للعلمي و 67.80٪ للأدبي.. بدء التنسيق بجامعة سوهاج

تابع الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، بدء انطلاق المرحلة الثانية من التنسيق الإلكتروني لطلاب الثانوية العامة، اليوم، للقبول بالجامعات للعام الدراسي الجديد والتي تستمر لمدة خمسة أيام خلال الفترة من ١ حتي ٥ سبتمبر الجاري، وبحد أدنى 77.40٪ للشعب العلمية، و67.80٪ للشعبة الأدبية.

وأوضح رئيس الجامعة أن اليوم الأول شهد توافد عدد كبير من الطلاب قاموا بتسجيل رغباتهم من بين الرغبات المتاحة أمامهم، متوقعاً استقبال المزيد خلال جميع المراحل الثلاث للتنسيق، لافتاً إلى أن جميع الطلاب المتقدمين للتنسيق يخضعون لتطبيق مجموعة من الإجراءات الإحترازية والوقائية لتجنب العدوي من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بدايةً من قياس درجة الحرارة وارتداء الكمامات ومراعاة التباعد الاجتماعي الآمن خلال عملية تسجيل الرغبات.

وقال الدكتور محمود أبوالمجد، رئيس مكتب التنسيق ومدير شبكة المعلومات، أن الجامعة استعدت بشكل جيد لاستقبال طلاب المرحلة الأولى من الناجحين في الثانوية العامة، بتجهيز 9 معامل حاسب آلي مزودة بعدد 220 جهازًا للكمبيوتر، وتوفير فريق دعم فني من المهندسين والمختصين، ومسئولي رعاية الشباب بالجامعة لتسهيل إجراءات التسجيل على الطلاب وأولياء أمورهم.