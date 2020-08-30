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حظك اليوم الأحد 30-8-2020 برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي

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الوطن
12:07 ص | الأحد 30 أغسطس 2020
برج الميزان

برج الميزان

يتميز مولود برج الميزان بتفكيره العميق قبل اتخاذ إي من الخطوات الجديدة في حياته، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

اليوم تمدك الأفلاك بالقدرة على الإبهار والتفاهم.. كن جاهزا للتألق.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يمدك بروح تفاؤل وتمتلئ بالمشاعر الإيجابية وتتواصل بحب.

 

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنان محمد منير، ويوافق تاريخ ميلاده 10 أكتوبر.

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