شباب الأقاليم يشترون الكتب من معرض "الربع للكتاب": للسنة كلها

شهد اليوم الأول من معرض الربع الثقافي، بشارع المعز، إقبالا كبير من الجمهور، في أول أيام افتتاحه، حيث حضر الزوار المعرض إلى موقع الربع الثقافى، قبل افتتاحه بنحو ساعة، وحضر بعضهم من الأقاليم، حاملا حقيبة فارغة، لشراء أكبر كم من الكتب، وكانت كتب أحمد خالد توفيق هى الأكثر إقبالا من الجمهور، وخاصة أن المعرض يوفر النسخة بسعر جنيه واحد.

وتحدث عبدالرحمن عادل، طالب جامعى، في كلية أصول الدين، الذي وصل إلى المعرض قادما من محافظة الشرقية قبل ساعة من افتتاح المعرض ومعه حقيبة سفر، قائلا: إنه اعتاد على زيارة المعرض كل سنة "بلاقى الكتب اللى أنا عايزها، وخصوصا الكتب والمجلدات الدينية".

ولفت إلى "المميز هنا كمان الأسعار يعنى الكتاب اللي يتباع برة ب 50 جنيه ممكن ألاقيه هنا ب 15 جنيه بس، وعلشان كدة جبت معاى الشنطة علشان أشترى كتب تكفى السنة كلها" يلتقط صديقه أحمد محمد نبيل، طرف الحديث طالب جامعى بكلية الهندسة: "الشرقية فيها معارض فى الجامعة أو مكتبة مصر العامة لكن أسعارها أغلى من هنا، أنا بشترى روايات وكتب تاريخية وممكن ب 100 جنيه أشترى كتب كتيرة جدا".

أما أحمد عطا الله، أيضا جاء من دمياط خصيصا للمعرض ومعه حقيبتين كبيرتين لشراء الكتب من المعرض، "صحيت من الساعة 4 الصبح علشان ألحق المعرض من أول واشتري الكتب اللى أنا عايزها، والحمد لله لقيت اللى أنا عايزه من كتب دينية وتاريخية متنوعة، وراجع على دمياط بكل اللى أنا كنت عايزه".

خلود أحمد طالبة كلية العلاج الطبيعى، "أجد أيضا كثير ما أريده فى المعرض من كتب لغسان كنفاني، ويوسف إدريس وإيزابيل الليندى بأسعار معقولة في حدود 30 أو 40 جنيه للكتب دي"بينما قال محمود سمير، أخصائي التنمية الإدارية: "أنا زبون المعرض فى أغلب دوراته، وأفضل شراء كتب التنمية البشرية والكتب الدينية، وخاصة أن المعرض يوفر ما أحتاجه منها بأسعار مخفضة عن أى مكان.