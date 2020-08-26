هل يمكن تنظيم معرض الكتاب إلكترونيا؟.. الناشرون يجيبون

تبايت رؤى الناشرين حول مدى استعدادهم وتقبلهم لفكرة إقامة معرض القاهرة الدولي للكتاب إلكترونيا، لو لم تتمكن وزارة الثقافة من إقامة المعرض في دورته الثانية والخمسين، بشكل تقليدي، كإجراء احترازي للوقاية من فيروس كورونا، في ظل التخوف من موجة ثانية من الفيروس قد يتعرض لها العالم في الفترة المقبلة.

وقال الناشر محمد رشاد، رئيس اتحاد الناشرين العرب، لـ "الوطن"، إن هناك ترحيبا من أعضاء الاتحاد بفكرة إقامة معرض القاهرة الدولي للكتاب ألكترونيا، موضحا: تم طرح استبيان على الناشرين على هذا الطرح، وأيد 75% من الأعضاء إقامة المعرض إلكترونيا بدلا عن المعرض التقليدى، كحل بديل فى ظل ظروف كورونا، وبسبب عدم وجود منفذ آخر.

وأوضح أنه تم وضع تصور فى الاتحاد، للمشاركة فى المعارض الإلكترونية، ومن أبرز ملامح هذا التصور طريقة الحجز ومشاركة دور النشر، وتخفيض أسعار المشاركة، بحيث تصل التكلفة إلى الربع من قيمة تكلفة المشاركة فى المعارض التقليدية، وكذلك طريقة بيع الكتب، وشحنها للقارئ، لافتا إلى أن هذا التصوير أكد أهمية عمل دعاية مكثفة وملائمة، للمعرض لو تقرر بشكل نهائي.

وجاء رأي الناشر سعيد عبده رئيس اتحاد النشر مغايرا، قائلا: أتمنى ألا نضطر إلى تنظيم المعرض إلكترونيا، لأن ذلك من شأنه تدمير مبيعات الناشرين تماما، لافتا إلى أن الناشرين ينتظر معرض القاهرة لتعويض خسائر الفترة الماضية، موضحا أن المبيعات المتوقعة من مبيعات المعرض الإلكتروني نسبة ضئيلة لا تتجاوز من 10- 15% من المبيعات المتوقعة من المعرض التقليدى، وهو أمر مدمر للنشر، متابعا: أتصور أن التحركات بدأت فى قطاعات السياحة والطيران، وغيرها، وأتعشم ألا تأتى موجة ثانية من كورونا.

وصرح الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة العامة للكتاب، بأنه في ظل الظروف الحالية بشأن احتمالية اجتياح موجة ثانية من كورونا، خلال لدول العالم، وفي ظل تحويل أرض المعارض الجديدة بالتجمع الخامس لمستشفى ميداني قد يتم اتخاذ قرار إقامة معرض القاهرة الدولي للكتاب إلكترونيا كما حدث مع كثير من المعارض حول العالم.