أسعار البرنامج السياحي من الغردقة إلى الأقصر

شهد اليوم الأول لعودة السياحة إلى الأقصر وأسوان، قيام مجموعات من السياح المتواجدين بالغردقة، بزيارة المناطق الأثرية بالأقصر خاصة معبد الكرنك.

وكشف مصدر بغرفة شركات السياحة بالصعيد، أن أسعار الرحلة اليومية "over day" من الغردقة للأقصر، تتراوح بين 100 إلى 150 دولار، شاملة السفر والعودة برا، وزيارة المزارات الآثرية بالأقصر، وتناول وجبة غداء.

وقال مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن الأفواج التى توجهت من الغردقة إلى الأقصر، تضم سائحين من أوكرانيا وفرنسا، وصلوا إلى مدينة الغردقة أمس، لقضاء أجازتهم على شواطئ مصر الخلابة، ثم قاموا برحلة إلى مدينة الأقصر، لمشاهدة آثارها العظيمة، والتعرف على الحضارة المصرية العريقة.

وأعلنت وزارة السياحة والأثار الأسبوع الماضى، ضوابط استئناف السياحة الثقافية وشملت:

ضرورة التزام الأنشطة السياحية بكافة أنواعها، المرتبطة بالسياحة الثقافية، بنسبة تشغيل 50% كحد أقصى من طاقتها الاستيعابية.

- توفير مطهرات ومعقمات الأيدي، وإجراء التنظيف والتعقيم المستمر والتهوية الجيدة قبل وبعد كل رحلة داخل كافة وسائل النقل السياحي.

- تطهير الأسطح المشتركة والأرضيات بالمتاحف ومراكز الزوار بالمواقع الأثرية يومياً قبل فتحها للزيارة.

- الالتزام بعدم تجاوز عدد المجموعة السياحية عن 25 فرداً أثناء زيارة المتاحف والمواقع الأثرية.

- التزام المرشد السياحي بارتداء الكمامة أثناء الشرح في المتاحف والمواقع الأثرية، مع التزامه باستخدام السماعات داخل المتاحف، وتعقيم السماعات بعد كل استخدام.

- قيام شركات السياحة بتوفير الكمامات للسائحين والمرافقين للسائحين والسائقين.

- قياس درجة حرارة العاملين يومياً (والزائرين قبل الزيارة بالمتاحف والأماكن المغلقة).

- الحفاظ على المسافات الآمنة بين الأشخاص.

- وضع حد أقصى لعدد الزائرين المتواجدين في نفس الوقت داخل المتاحف والمواقع الأثرية (غير المكشوفة) على النحو التالي:

- 100 زائر/ الساعة داخل المتحف (باستثناء متحف التحرير: 200 زائر).

- 10– 15 زائر لزيارة أي مقبرة أثرية أو هرم من الداخل (حسب المساحة)