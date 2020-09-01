وفد أوكراني يزور معبد الكرنك في أول يوم لاستئناف السياحة

استقبل معبد الكرنك، اليوم الثلاثاء، وفداً سياحياً من أوكرانيا، يضم 23 سائحاً، وصلوا مدينة الأقصر قادمين من الغردقة، في إطار رحلات اليوم الواحد، وذلك بعد قرار مجلس الوزراء باستئناف الحركة السياحية بمحافظة الأقصر، وسط إجراءات احترازية مشددة.

وقال محمود حساني، مدير عام وزارة السياحة بمحافظة الأقصر، إنه جرى إخطار كافة الفنادق والمنتجعات السياحية بالمنشور رقم 39 لسنة 2020 الخاص بالضوابط والإجراءات الاحترازية المقررة على المنشآت السياحية لعودة تشغيلها، وذلك في ضوء تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1684 لسنة 2020 الخاص بالسماح بالأنشطة السياحية والثقافية، اعتباراً من الثلاثاء الموافق أول سبتمبر، مؤكداً على الالتزام بكافة القواعد والضوابط والاشتراطات في حال استقبال السائحين.

وأشار إلى أنه تم منح شهادات الصحة والسلامة لعدد 23 فندق ثابت، و11 مطعماً للتشغيل، بدءاً من اليوم الثلاثاء، بنسبة إشغال 50%، مع الالتزام بعدم فتح قاعات الأفراح والحفلات بالفنادق، وكذلك كافة قاعات المناسبات، داخل الفنادق وخارجها، والالتزام بارتداء الكمامة، وعدم استخدام الشيشة، وذلك للحفاظ على التباعد الاجتماعي، وشدد على أنه في حالة مخالفة ذلك، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المنشأة السياحية المخالفة.

وأشار "حساني" إلى أنه يتعين على أي منشأة سياحية ترغب في استقبال السياح، التقدم بطلب رسمي إلى غرفة المنشآت الفندقية، لبدء فحص المنشأة، للتأكد من مدى تطبيقها للمعايير الدولية للسلامة والصحة الغذائية والمهنية، المعتمدة من مجلس الوزراء، في ظل إجراءات التصدي لجائحة "كورونا".

وتقدم محافظ الأقصر، المستشار مصطفى ألهم، بالتهنئة لكافة العاملين في قطاع السياحة، بعودة تشغيل حوالى 0 % من المنشآت السياحية، وبدء دوران عجلة العمل مرة أخرى، مؤكداً على أهمية الالتزام بالضوابط العامة، والالتزام بما جاء بفحص الشركة المعتمدة، وشدد المحافظ على استمرار أعمال التفتيش والمتابعة للمنشآت السياحية التي حصلت على موافقات التشغيل، لضمان الالتزام بالضوابط والإجراءات الاحترازية، لضمان سلامة السياح والعاملين بها.