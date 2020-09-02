محافظ دمياط تتفقد ميدان صلاح سالم وتتابع عمليات الرصف بالشوارع المتفرع

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، معدلات تنفيذ كافة المشروعات الجارى تنفيذها بقطاعات عدة، إذ أجرت جولة اليوم الثلاثاء بمرافقة اللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام المساعد و حازم حواس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، و طارق بدوى مدير مديرية الطرق والنقل، جولة استهلتها بتفقد ميدان صلاح سالم بعد تخطيطه وتنظيمه مرورياً، إذ بحثت المحافظ محاور استكمال الشوارع المتقاطعة من الميدان وترميم الأرصفة الجانبية بها ببلاطات الانترلوك و تركيب بلدورات، موجهة بسرعة تنفيذ تلك الأعمال وفقًا للجدول الزمنى المحدد مسبقاً.

و استكملت محافظ دمياط جولتها بمتابعة عمليات الرصف بالأسفلت للشوارع المتفرعة من شارعى المستشار عبد الرحيم نافع والدكتور عبد العظيم وزير "تقسيم العايش ورضوان والعزب و شارع مسجد تقى الدين"، إذ أكدت على مراجعة أعمال الرصف و تلافى جميع الملاحظات وإتمامها طبقاً للمعايير الفنية و الهندسية المتعارف عليها، وكذا رفع جميع الإشغالات بتلك المناطق.

كما تابعت عوض الأعمال المبدئية لرصف شارع الشيخ البواب بمدخل منطقة المنيا، بما يتضمنه من أرصفة جانبية و بالوعات لصرف مياه الأمطار، حيث وجهت بمراعاة الالتزام بمنسوب كل منطقة بكل دقة لمنع تراكم المياه فضلا عن إتمام جميع الأعمال بالجودة المطلوبة.