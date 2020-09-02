تربويون عن تحديد الدراسة يومين أسبوعيا: لا تناسب مرحلة الروضة

اجتمع أمس الثلاثاء، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزيري التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، وأطلع على موقف الاستعداد وإجراءات الدولة، لاستقبال العام الدراسي الجديد.

ورجحت مسؤولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ملامح خطة العام الدراسي الجديد، أن تكون بالاعتماد على حضور بعض المراحل الدراسية مرتين فقط في الأسبوع الواحد، وزيادة الاعتماد على "الأون لاين"، من خلال تحسين وضع الشبكات الإلكترونية في المدارس، وربط الطلاب بمنظومة التعليم الجديدة بشكل قوي وفعال.

الدكتور مجدي حمزة، الخبير التعليمي والتربوي، أوضح التعلم أون لاين أحد مظاهر التواصل العصري، وهو جزء من منظومة التعلم الحديثة وليس الأساس، مشيرا إلى أن الأساس في التعلم هو التفاعل بين المعلم والطالب سواء بالمناقشة أو الأنشطة.

وأضاف حمزة لـ"الوطن"، أن التعلم أون لاين لا يناسب بعض الأعمار السنية، مثل طلاب المراحل الأولي من "كي"، موضحا أن الأساس فيها التفاعل بين الطالب والمعلم، وفيها يبدأ الطفل تعلم السلوكيات الصحيحة من الخاطئة، وذلك يحتاج للحضور والتفاعل.

وتابع الخبير التربوي، أن التعليم أون لاين له عدة مميزات آخرى منها سهولة الحصول على المعلومة، وإتاحة الفرصة للمذاكرة في أي مكان وفي أي وقت، مشيرا إلى أنه يحتاج إلى شبكات إنترنت قوية، وخبرة من المعلمين في التعامل مع الأدوات التكنولوجية الحديثة.

وقال كمال مغيث الخبير التربوي، إن الدراسة عن بعد أصبحت نظاما طبيعيا تتبعه دول كثيرة حول العالم، ولكنه يحتاج إلى تنسيق للوقت بين أيام الدراسة في المدرسة وأيام الدراسة منزليًا.

وأضاف "مغيث" لـ"الوطن"، أن الدراسة في المنزل لاتناسب جيمع الطلاب في السنوات الدراسية، ففي المراحل الأولي يحتاج الطالب إلى التفاعل لأنه لن يكون لدية القدرة على الفهم أو التعامل مع الأدوات التكنولوجية الحديثة.

كما أكد الخبير التربوي، أن الآباء لديهم دور كبير في أيام الدراسة في المنزل، من خلال متابعة أبنائهم وملاحظة مستوياتهم دائمًا، وذلك في جميع مراحلهم التعليمية من المدرسة إلى الجامعة، مع توفير جو مهيأ لهم للدراسة وحرصهم على ذهابهم للمدرسة في اليومين المتاحين.