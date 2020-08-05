خبير تربوي: تفوق طلبة المدارس الحكومية في أوائل الثانوية ليس جديدا

حصد طلاب المدارس الحكومية، 30 مقعدا من بين 39 تنافس عليهم أوائل الثانوية العامة للعام الحالي، مما يعظم دور التعليم الحكومي، ويبرز العديد من الدلالات، لتفوق طلاب التعليم الحكومي على نظرائهم حتى في ظل الظروف الاستثنائية التي عاشها الطلاب سواء مع إيقاف الدراسة أو النزول للامتحانات في ظل الظروف الاستثنائية.

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وقال الدكتور مجدي حمزة، الخبير التربوي والتعليمي، إن تفوق المدراس الحكومية على المدراس الخاصة واللغات ليس بجديد هذا العام رغم ارتفاع النسبة عن السنوات السابقة إلا أنه حدث متكرر كل عام حيث تتفوق المدارس الحكومية على نظيرتها بتخريج أوائل الجمهورية، وكان التحدي هذا العام يعود على طبيعة العام الدراسي الاستثنائية.

وأوضح "حمزة"، في حديثه لـ"الوطن"، أن تفوق المدارس الحكومية يعد دليلا على أن التعليم الحكومى إذا تم الاهتمام به كما يجب سيمنع تحويل المدارس الخاصة واللغات إلى "بيزنس"، بل وأيضا سيقود التعليم في مصر، مشيدا بالتطوير الذي يشهده التعليم، حيث إن اهتمام الوزارة بطرق التدريس والمناهج ساعد الطلاب على اجتياز العام الصعب.

وتابع الخبير التربوي، أن المؤشرات تؤكد مدى شعور طلاب التعليم الحكومى بالمسؤولية حتى في ظل الظروف التي مرت على الطلاب خلال العام الحالي سواء بالدراسة في المنزل أو الإجراءات الاحترازية التي خضعوا لها خلال فترة الامتحانات وكلها من الأمور التي تزيد من التوتر لكنهم كانوا على قدر كبير من المسؤولية.

وأشار "حمزة"، إلى أن بداية تطوير التعليم والذي مهد للطلاب الدراسة "أون لاين"، والامتحان عن طريق البوكليت وتدريبهم على متابعة المنصات التعليمية كان من شأنه دعمهم للتفوق حتى في ظل الظروف الاستثائية، فالوزارة استطاعت المتابعة مع الطلاب حتى في منازلهم من خلال طرق تربوية حديثة.