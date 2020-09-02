"عبدالغفار" عن رسوم الرسوب: "اللي مش عاوز يتعلم ملوش مجانية"

قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن الدولة تحرص وتحافظ على التعليم المجاني، لكنها تقف ضد "الرسوب المجاني"، وبالتالي وافق مجلس الوزراء، على مشروع قانون فرض رسوم على من يرسب في المراحل الدراسية في الجامعات.

وأضاف عبدالغفار، خلال حواره مع الإعلامية سارة حازم مقدمة برنامج "اليوم"، الذي يعرض عبر شاشة "DMC": "الطالب الذي يتعثر في بعض المواد، وينقل إلى السنة التالية ليس مخاطبًا بهذا القانون، وهناك طالب لم يوفق وعاد السنة الدراسية بعذر مقبول فإنه غير مخاطب بهذا القانون، لكن الطالب الذي أعاد السنة، بغير عذر مقبول، وكان تقصيره وتفريطه وتضييعه في حقه للتعلم، وحق المجتمع عليه في التعلم، ومن ثم فإنه سيتحمل تكلفة رسوبه".

وتابع: "اللي مش عاوز يتعلم مش هنحافظ له على مجانية التعليم، وتكلفة تعلم الطلاب في الجامعات، تختلف باختلاف الكليات، لكن يمكن النظر إلى البرامج التي أعلن عنها في الجامعات الأهلية الجديدة، وتكلفة برامج الطب في هذه الجامعات تبلغ 100 ألف جنيه".