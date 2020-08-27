عبد الغفار: التعليم فقط مجاني وليس الرسوب.. وأطمن راسبي العام الحالي

تحدث الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن تفاصيل قرار فرض رسم على الطلاب حال الرسوب بالجامعة وإعادة العام الدراسي، فذكر أن هذا القرار تأخر كثيرًا ويجب تناوله بشكل منطقي، فالغرض من التعليم هو أن يتخرج الطالب في سنوات معينه حسب دراسته، ويُصبح شخص فعال في المجتمع ويفيد نفسه وبلده.

وأضاف "عبد الغفار"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "من مصر"، مع الإعلامي عمرو خليل، الذي يُعرض على شاشة "سي بي سي "، أن هذه كانت فلسفة الدستور المصري عندما كفل مجانية التعليم في الجامعات الحكومية بالدولة، فالمُشرع عندما كفل هذه المجانية قد ربطها بغرض أن الطالب يأخذ مجانية للتعلم وليس للرسوب.

وزير التعليم العالي: الدستور يحمي التعليم ولا يحمي الراسبين

وأشار وزير التعليم العالي، إلى أن الدستور يحمي التعليم ولا يحمي الراسبين، فمجانية التعليم هامة جدا لمن يستحقها، "اللي يدخل كلية تجارة يخلصها في أربع سنوات"، أما من يفرض في حقه ويرسب فهو من أضاع على نفسه فرصة التعليم المجاني، عندما تهاون في حق نفسه وحق دولته سواء مستهترًا أو متعمدًا.

وأوضح الوزير، أن هناك العديد من الطلاب التي تتعمد الرسوب، بعدم المذاكرة والتعمد في ذلك، والفترة الماضية لم يكن هناك ضوابط أو عقاب على هذا الرسوب من الدولة، مؤكدًا أن رسوب الطلاب يُعد أهدارًا لأموال الشعب والدولة، فمجانية التعليم تدفع من أموال الشعب عن طريق الضرائب وكذلك من موازنة الدولة.

خالد عبد الغفار: مجانية التعليم ليست مطلقة.. ولا نسعى لهدف مادي

وأشار خالد عبد الغفار، إلى أن مجانية التعليم ليست مطلقة، والقانون ليس له أي غرض مادي، فالعامل المادي ليست فلسفة هذا التشريع، ولكن من أجل خلق شباب لديهم إحساس بالمسؤولية واحساس بتقدير مجانية التعليم، " أي حاجة ملهاش غرامة هنفقد الاهتمام بيها"، مؤكدًا أنه بالرغم من ذلك فإن الطالب حال رسوبة لن يتحمل سوى 10 لـ15% من القيمة التي تتحملها الدولة لتعليمة.

وأشار إلى أن الدولة تتحمل العبء الأكبر في العملية التعليمية، حتى حال رسوب الطالب فتتحمل من 80 لـ 90%، فنظرة المشرع هنا تربوية وليست مادية، وتجعل أي طالب يفكر مرتين قبل أن يتهاون في حق نفسه وفي حق الدولة وفي حق مجانية التعليم طبقًا الدستور، قائلًا :" التعليم مجاني ولكن الرسوب غير مجاني"، كون الطالب تهاون في حقه.

وزير التعليم: لا تعارض بين المجانية وفرض رسوم على الراسبين

وأوضح أنه لا تعارض بين مجانية التعليم وبين فرض رسوم على من يرسب، " التعمد في الرسوب ليس من التعليم والدولة من خلال الدستور تكفل مجانية التعليم، ومن تعذر عن الامتحانات لسبب قهري يعتبر مستجد وليس متخلف أو راسب وبهذا لا تنطبق عليه الرسوم، ومن لا يستطيع أن يدفع الأموال من الراسبين لظروف اجتماعية عليه أن يتجه لمجلس الكلية ثم مجلس الجامعة".

وفي لقطة طريقة، وجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رسالة لراسبي العام الحالي، قائلا: " أطمن كل الراسبين العام الحالي رغم كافة التسهيلات التي قدمت لهم بسبب اجراءات فيروس كورونا أن هذا القرار لن يُطبق عليهم، ولكن يطبق على من سيدخل العام الدراسي الجديد 17 اكتوبر المقبل".