التعليم العالي: من لا يملك عذر التقدم للامتحان سيدفع مصاريف عام الرسوب

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي، إن الطالب الراسب ولا يملك عذرًا مقبولا أجبره على عدم التقدم للامتحان،، بقي للإعادة بالجامعة بدون وجود عذر مقبول فيجب عليه دفع جزء من كلفة السنة الدراسية الحقيقية التي تتحملها الدولة لتعليمه.

وأضاف "عبدالغفار"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الحياة اليوم"، والذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية "الحياة"، أن ذلك القانون جاء بسبب وجود عدم جدية من قبل بعض الطلاب في تحصيل التعليم المجاني الذي توفره الدولة له، موضحًا أن ذلك القانون سيتم تطبيقه بعد إقراره في البرلمان، وفور تصديق البرلمان عليه سيتم تطبيقه على العام الدارسي التالي للإقرار.

وأكد أنه يجب في المقام الأول أن يوافق على القانون مجلس الوزراء ويخرج من مجلس الوزراء إلى مجلس النواب، وهو قانون تم وضعه في عام 1972 لتنظيم العمل بالجامعات.