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اتحاد الكرة يصدم الأهلي بسبب إيقاف كهربا

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إبراهيم منصور
01:35 م | الخميس 13 أغسطس 2020
كهربا

كهربا

رفضت اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجنايني، التراجع عن العقوبة الموقعة على محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلي، والتي وقعت عليه عقب أحداث مباراة السوبر بين القطبين في الإمارات.

وقال المستشار عادل الشوربجي، رئيس لجنة التظلمات بالجبلاية: "كهربا يحق له التقدم بتظلم على قرار إيقافه إلى اللجنة الخماسية، لكن لن يتم رفع العقوبة طالما لم تظهر أدلة جديدة تبرئ اللاعب، كما أنه ليس من حق اللجنة الخماسية تخفيف العقوبة نهائيًا".

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