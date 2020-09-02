مياه القاهرة: تطبيق قراءتي يقضي على شكاوى المواطنين ويلغي مهنة القارئ

قال المهندس مصطفى الشيمي، رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة، إن إطلاق تطبيق قراءتى كخطوة تجريبية، سيتم تعميمها خلال الفترة المقبلة، بعد معالجة أى سلبيات لخدمة المواطنين، حيث يتيح السهولة في الاستخدام، وسرية البيانات.

وذلك عن طريق توصيل القراءة الحقيقية والفعلية لكل اشتراكات العملاء، وذلك باستخدام كل الوسائل التكنولوجية الموثقة والأمنة، وتفادي التراكمات التي تحدث من خلال عدم التواجد أو مرور القارئ في توقيتات غير مناسبة للمشترك.

وأضاف الشيمي لـ"الوطن"، أنه يمكن تسجيل قراءة أكثر من عداد للعميل، ويتيح البرنامج أيضا للعميل، ميزة الاستعلام عن آخر قراءة قام العميل بإدخالها.

وأشار إلى أن التطبيق، يتيح القضاء على شكاوى المواطنين من تغيب القارئ، أو تقاعسه عن المرور على العقارات، عدم تسجيل القراءة أو لا بأول، حيث يمكن الاستغناء عن القارئ، والاستفادة منه فى مواقع أخرى، فالتطبيق يتيح التفاعل المباشر بين المواطن والشركة، كما يتيح التطبيق للمواطن تسجيل القراءة من يوم 1 إلى 15 من كل شهر، كما يتيح للمواطن، التحكم فى الاستهلاك، وإدخال بياناته بنفسه.

وأوضح أن التطبيق يتيح للمواطن، إرسال القراءة من خلال الرابط التالي https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hcww.it.myreading

ولأنظمة IOS https://apps.apple.com/eg/app/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%AA%D9%8A-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87/id1518978525