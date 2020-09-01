4 مزايا لتطبيق قراءتي.. المواطن يسجل قراءة عداد المياه بنفسه
كتب:
وائل فايز
05:42 م | الثلاثاء 01 سبتمبر 2020
خدمة قراءتى تتيح للواطن تسجيل قراءة عداد مياة الشرب
أكدت شركة مياة الشرب بالقاهرة أن تطبيق "قراءتي" يمنح العملاء مزايا متعددة على الرابط التالي:
وأوضحت أن التطبيق متاح مجانا لأنظمة الأندرويد من خلال الرابط التالي: https://play.google.com./store/apps/details?id=com.hcww.it.myreading
" الوطن" رصدت وجود 4 فوائد لخدمة المواطنين من خلال تطبيق قراءتى وهى كالتالي:
- تبنت الشركة إطلاق تطبيق قراءتي لمساعدة العميل على تجنب التجمعات وسداد فاتورة استهلاك المياة بسهولة.
- يضع العميل قراءة العداد الخاص بعده بنفسه.
- يتم تنزيل التطبيق على الهاتف الشخصى وإدخال بيانات الاسم والعنوان ورقم الدفع الإلكتروني.
- بمجرد تصوير العميل لقراءة العداد يقوم بإرسالها للشركة ويتم محاسبته ووضع قراءته فى العداد الخاص به.