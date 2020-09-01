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4 مزايا لتطبيق قراءتي.. المواطن يسجل قراءة عداد المياه بنفسه

كتب:

وائل فايز
05:42 م | الثلاثاء 01 سبتمبر 2020
خدمة قراءتى تتيح للواطن تسجيل قراءة عداد مياة الشرب

خدمة قراءتى تتيح للواطن تسجيل قراءة عداد مياة الشرب

أكدت شركة مياة الشرب بالقاهرة أن تطبيق "قراءتي" يمنح العملاء مزايا متعددة على الرابط التالي:

وأوضحت أن التطبيق متاح مجانا لأنظمة الأندرويد من خلال الرابط التالي: https://play.google.com./store/apps/details?id=com.hcww.it.myreading

" الوطن" رصدت وجود 4 فوائد لخدمة المواطنين من خلال تطبيق قراءتى وهى كالتالي:

- تبنت الشركة إطلاق تطبيق قراءتي لمساعدة العميل على تجنب التجمعات وسداد فاتورة استهلاك المياة بسهولة.

- يضع العميل قراءة العداد الخاص بعده بنفسه.

- يتم تنزيل التطبيق على الهاتف الشخصى وإدخال بيانات الاسم والعنوان ورقم الدفع الإلكتروني.

- بمجرد تصوير العميل لقراءة العداد يقوم بإرسالها للشركة ويتم محاسبته ووضع قراءته فى العداد الخاص به.

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