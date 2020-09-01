"الصحة" تعرض إرشادات استخدام ماكينات الصراف الآلي للوقاية من كورونا

نشرت وزارة الصحة والسكان، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إرشادات هامة لاستخدام ماكينات الصراف الآلي من أجل الوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

أولا: تعقيم اليدين بالكحول قبل وبعد استخدام الماكينة واستخدام المناديل الورقية للضغط على الأزرار ثم التخلص منها فورا.

ثانيا: ترك مسافة من متر إلى 2 متر بينك وبين الآخرين أثناء الانتظار، مع تجنب الأماكن والماكينات المزدحمة قدر الإمكان

ثالثا: استخدام خدمات البنك الإلكترونية عوضًا عن ماكنيات الصراف الآلي إن أمكن.