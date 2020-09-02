المباحث تكشف تفاصيل مقتل أم على يد ابنها بعد 9 سنوات من الجريمة

بعد 9 سنوات لم ينس ضابط الشرطة، تفاصيل وفاة عجوز داخل شقتها بمنطقة عابدين.. الجريمة وقعت فى شهر يوليو 2011، أي بعد ثوة 25 يناير، وقيدت القضية ضد مجهول، وقتها شك ضابط المباحث فى ابن القتيلة.

وبدأت الأحداث، باقتحام أقسام الشرطة فى أحداث يناير، وتم نقل الضابط، ثم عاد مرة أخرى إلى قسم عابدين، وأثناء البحث فى القضايا المجهولة، تذكر قصة العجوز التى عثر عليها مقتولة، بواسطة مخدة والمبلغ كان ابنها.

أجرى الضابط تحرياته، فوجئ أن الابن تزوج ومقيم فى الشقة، وكشف عن مفاجأة، بأنه لم يتزوج من زوجة صديقه التى كان يقيم معها علاقة غير شرعية، استأذن الضابط النيابة العامة، بفتح القضية، وبجمع التحريات، أكدت معلوماته، أن الأبن وراء قتل والدته، وألقى القبض على المتهم، وبدأ يروي تفاصيل القضية.

قال المتهم فى محضر الشرطة: "مفيش جريمة كاملة، أنا اللي قتلت أمي يا محمد بيه".. فى عام 2010، ارتبطت بعلاقة حب مع زوجة صديقي، وأقمنا علاقة غير شرعية عدة مرات.. علمت والدتي بتفاصيل العلاقة الحرام، فنهرتني وقلت لها وقتها "هطلقها من صاحبي وهتجوزها".

ويضيف المتهم، عارضتني أمي وهددتني بإبلاغ أقاربي وصديقي عن العلاقة الحرام، وحاولت الاتصال بعشيقتي لسبها، فأمسكتها وكتمت أنفاسها ثم جلست بجوار الجثة، كانت الأحداث والمظاهرات فى وسط البلد مستمرة بشكل يومي، جائتني فكرة سرقة محتويات الشقة، وتوجهت إلى القسم، وأبغلت فى المحضر، أنى كنت فى وسط البلد فى الميدان التحرير، وعدت إلى المنزل، فعثرت على جثة والدتي، وكانت هذه القصة التى رويتها إليك فى ذلك الوقت.

وكشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث القاهرة، بإشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، أن فريق البحث الجنائي، أحضر تقرير الطبي الخاص بالضحية فى ذلك الوقت، وكشف إنه يوجد فرق توقيت بين ميعاد قيام المبلغ نجل الضحية ووفاة الأم، ودلت التحريات أن المبلغ اختلق قصة مقتل والدته على يد مجهول، وسرقة محتويات الشقة.

البداية

تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة فى نهاية شهر يوليو عام 2011، بلاغا من طالب يفيد بالعثور على جثة والدته مقتولة داخل شقتهما بمنطقة عابدين، وتبين أن المتهم دخل إلى مسرح الجريمة بطريقة مشروعة، ودلت المعاينة، أن المتهم كتم أنفاس المجني عليها، ووجود بعض السحجات فى الرقبة، تحرر محضر وتولت النيابة التحقيق.