محافظة القاهرة: رصد دوري للمتغيرات المكانية بمخالفات البناء

قال اللواء إبراهيم عوض، المتحدث باسم محافظة القاهرة، إن محافظ القاهرة قام، اليوم، بجولة تفقدية في مناطق عدة بالمحافظة وشدد على عدم التهاون في إنفاذ القانون خاصة بمخالفات البناء، وقام بنقل ما يتم من إجراءات الهدم عبر شاشة تلفاز كبرى نقلت كيفية هدم العقار من الأعلي.

وأضاف "عوض"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الحياة اليوم"، والذي تقدمه الإعلامية لبني عسل، والمذاع على فضائية "الحياة"، أن صاحب ذلك العقار بمنطقة الشرابية قام بارتكاب تلك الجريمة وقت الحظر الخاص بفيروس كورونا، وهو ما أدى إلى حبس صاحب العقار وتحويله للنيابة العسكرية، موضحا أن هناك رصدا لأي متغير أو مخالفات في مختلف محافظات الجمهورية، وفي ذلك الرصد يتم استبيان مدى زيادة أعداد الأدوار أو بناء عقارات جديدة.

وأكد أن رئيس الوزراء أثناء اجتماعه بالمحافظين أكد إنشاء وحدات متخصصة من المتخصصين في كافة مناطق الجمهرية لرصد كافة التغيرات المكانية في مختلف المناطق، وفي القاهرة سيتم إنشاء 38 وحدة في 38 حيا بالعاصمة، وهي رؤية مصر 2030.