جامعة بني سويف: كلية علوم الإعاقة الأولى بالشرق الأوسط وطلابها نوابغ

قال الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، إن كلية علوم الإعاقة، هي أول جامعة تنشئ تلك الكلية، وفي أول دفعه تخرج لهؤلاء الطلاب، قاموا بإطلاق تطبيق "لأطفال التوحد": "أنا بحب الطلاب للي عندهم ثقة، وعارفين قيمة العلم، وأنا سعيد بيهم".

وأضاف "حسن"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الحياة اليوم"، الذي تقدمه الإعلامية لبني عسل، والمذاع على فضائية "الحياة"، أن تلك الكلية متفردة على مستوى الشرق الأوسط، ولها يأتي عدد كبير من الطلاب على مستوى الشرق الأوسط، موضحا أنه سيتم تطوير فكرة المشروع، حتى وإن احتاج لدعم مادي فسيتم توفيره فورا.

وأكد أنه سيتم إنشاء أول مركز قومي لأصحاب الإعاقة على مستوى الشرق الأوسط، وسيتم تعيين أوائل هؤلاء الطلاب كمعيدين بالجامعة.