1069 طالبا وطالبة أدوا اختبارات القدرات بكليات جامعة بني سويف

قال الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم الأحد، إن 1069 طالبًا وطالبة بالثانوية العامة أدوا اختبارات القدرات بـ3 كليات وهي الفنون التطبيقية، والإعلام، والتربية الرياضية، منذ فتح باب الاختبارات في الثامن من أغسطس الجاري وحتى الآن.

وتمت الاختبارات وسط إجراءات احترازية من ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي، كما تم التنبيه على الطلبة بضرورة إحضار كافة الأدوات الشخصية حرصًا على سلامتهم.

وأضاف الدكتور منصور أن كلية التربية الرياضية استقبلت 358 طالبًا، و196 طالبة، كما استقبلت كلية الفنون التطبيقية 283 طالبًا وطالبة، بينما وصل عدد الطلاب بكلية الإعلام إلى 232 طالبًا وطالبة، مؤكدًا أن الجامعة مستمرة في استقبال رغبات طلاب الثانوية لإجراء اختبارات القدرات حتى 20 أغسطس الجاري.