رئيس جامعة بني سويف يتابع تجهيزات مركز تأهيل الأطفال ذوي الهمم

تفقد الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم، مركز التأهيل الطبي للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة على مستوى صعيد مصر، والذي أنشئ بالتعاون مع بعض البنوك والجمعيات الحكومية والأهلية لخدمة المحافظة والصعيد.

وجاءت الزيارة لمتابعة التجهيزات النهائية والطبية للمركز، ووضع اللمسات الأخيرة لخطة التشغيل بالمركز.

وأوضح رئيس جامعة بني سويف أن المركز شُيد على مساحة أربعة أفدنة، ويضم عيادات خارجية للكشف، وأخرى متخصصة في التأهيل البدني والتأهيل الوظيفي والنفسي للأطفال ذوي الاحتياجات، وذلك تحت إشراف نخبة من الأساتذة بكلية الطب من أقسام الروماتيزم والتأهيل والعظام والنفسية والتخاطب والسمعيات والعصبية، كما تم تزويده بحمامات سباحة علاجية واستشفائية.

ويضم المركز قسمًا داخليًا لإقامة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المحتاجين لجلسات تأهيل مستمر، وقاعة مؤتمرات كبيرة للمساهمة في تقديم خدمة طبية متطورة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأكد رئيس جامعة بنى سويف أن الخطوة القادمة بمجمع الـ300 فدان بشرق النيل، حيث سيتم وضع حجر الأساس لكليتي الطب والصيدلة، وذلك ضمن خطة المنشآت الجديدة المقرر إنشائها بأرض الجامعة بشرق النيل.