تخفيض القيمة الإيجارية لوحدات مشروع "7/3" ببورسعيد

أعلنت النائبة سعاد المصري، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن ببورسعيد، عن خفض القيمة الإيجارية بوحدات مشروع شارع "3-7 " بطرح البحرالتي تبلغ مساحتها 11.25 متر بقيمة 30٪ لتصبح القيمة الإيجارية 7875 بدلاً من 11250 جنيهاً بخصم 3375 جنيهاً، وينطبق القرار على المساحات الأصغر، بعد تضرر وإستياء الشباب من إرتفاع القيمة الإيجارية الشهرية للوحدات.

وأوضحت النائبة أنها تقدمت بطلب للمحافظ اللواء عادل الغضبان، بخفض القيمة الإيجارية الشهرية للشباب المستفيدين من مشروع شارع 3 /7 حتي يتمكنوا من سدادها، خاصة وأن القيمة المحددة التي تم إقرارها تمثل عبئ كبير علي المستحقين للوحدات في بداية إنطلاق المشروع، ولا تدع للشباب فرصة لتحقيق أرباح، كشيرة إلى أن قرار خفض القيمة الإيجارية يضمن للشباب القدرة علي السداد والإلتزام وكذلك يكتب النجاح للمشروع.

وأشادت النائبة بالمحافظ الذي استجاب لطلبها، ووجّه علي الفور المستشار القانوني ومدير إدارة الإسكان لبحث سبل خفض الإيجار بأقصي قدر متاح بإعتبار المشروع مُدعم من الدولة للشباب.

يُذكر أن النائبة سعاد المصري، تقدمت بفكرة المشروع قبل 18 شهراً وتم تنفيذه في 12 شهراً بتكلفة 30 مليون جنيهاً بهدف توفير فرص عمل للشباب وفتح أفاق المستقبل لهم.