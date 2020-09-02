محافظ دمياط: تحصيل 250 مليون جنيه من جدية التصالح حتى الآن
كتب:
شريف سليمان
01:52 ص | الأربعاء 02 سبتمبر 2020
محافظ دمياط
قالت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، إنه يجرى الإزالة للتعديات على أراضي المحافظة، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدةً: "مش هنفرط في أي شبر من البلد، والدولة لازم تاخد حقها".
وأضافت "عوض"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتي"، عبر شاشة "صدى البلد": "التصالحات تكون على مخالفات البناء وليس التعديات، ولدينا عدد كبير منها، ووصلنا إلى 35 ألف حالة".
وتابعت محافظ دمياط: "35 ألف حالة تصالح سدد ربعهم 250 مليون جنيه مبالغ للتصالح، ولم يقم كل المخالفين بعد بالتقدم بطلب التصالح، وننتظر حالات أخرى حتى يوم 30 سبتمبر من الشهر الجاري".