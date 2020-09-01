محافظ البحر الأحمر: "بعد 30 سبتمبر بساعات مفيش تصالح على المخالفات"

قال اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، إن أملاك الدولة لها تخطيط عمراني ولا تصالح عليها، مشيرًا إلى أنه جرى إزالة مصنع على مساحة 100 متر مربع لكونه مخالفًا.

وأضاف حنفي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتي"، عبر شاشة "صدى البلد": "وبالنسبة للناس بتاكل عيش، لما كنا في سنة 2012 كانت الناس بتعمل نصبة شاي على مصر إسكندرية الصحراوي، ولو مشي الموضوع بعد كده كله هيمشي كده".

وتابع أنه لا تصالح في التعديات على أراضي الدولة، لكنه يكون مسموحًا به بالنسبة لبعض مخالفات البناء، مشيرًا إلى أنه يجرى تنفيذ بعض قرارات الإزالة المؤجلة التي لم تنفذ من قبل.

وأشار إلى أن منظومة المتغيرات المكانية يرصد مخالفات البناء منذ بدايتها، ومن ثم فإنه سيجرى التعامل معها فورًا: "بعد 30 سبتمبر المقبل بساعات لن يكون هناك تصالح، ولن نمد التصالح لـ6 أشهر".